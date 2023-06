Po jakich studiach najlepiej się zarabia? Na pierwszym miejscu jednak nie informatyka

Na wielu polskich uczelniach rozpoczęły się już rekrutacje na studia wyższe, które potrwają do lipca. Na przykład, na Uniwersytecie Warszawskim rekrutacja rozpoczęła się 6 czerwca i potrwa do 7 lipca, na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa odpowiednio do 9 i 10 lipca, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa do 11 lipca, z kolei na Uniwersytecie Łódzkim trwa już od 5 maja i zakończy się 7 lipca.

Po jakich studiach najlepiej się zarabia?

Sytuacja absolwentów po poszczególnych dziedzinach kształcenia

Z kolei jeśli chodzi o sytuację absolwentów po poszczególnych dziedzinach kształcenia, to spośród kierunków humanistycznych najwyższe zarobki osiągają absolwenci historii sztuki na UW - 7992,94 zł brutto. W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych są to absolwenci informatyki stosowanej na Politechnice Warszawskiej - 15 437,66 tys. zł, w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu to absolwenci pielęgniarstwa na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy - 9517,39 zł, z obszaru nauk rolniczych to absolwenci leśnictwa z Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi - 8670,12 zł, z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych to absolwenci informatyki stosowanej na UJ - 16 517,93 zł, z dziedziny nauk społecznych to wspomniany już wrocławski kierunek Executive Master of Business Administration, z dziedziny nauk teologicznych to teologia z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - 5476,56 zł i z dziedziny sztuki to absolwenci grafiki na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - 6204,71 zł.