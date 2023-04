Sposób ministra edukacji Przemysława Czarnka na kumulację roczników? Nauczyciele będą mogli pracować jeszcze dłużej

Tuż po zakończeniu sejmowej komisji edukacji w sprawie odwołania ministra Przemysława Czarnka jego rzeczniczka prasowa poinformowała, że resort szykuje zmiany w sprawie tak zwanej kumulacji roczników. Miałoby to dotyczyć czasu i miejsca pracy nauczycieli. - To oznacza oczywiste pogorszenie jakości edukacji - komentuje Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych.

O tym, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 będzie wyjątkowo gorąca, piszemy w tvn24.pl od wielu miesięcy. O miejsca w liceach, technikach i szkołach branżowych będzie starało się ponad pół miliona nastolatków, o niemal 200 tysięcy więcej niż w standardowym roczniku. To efekt tzw. kumulacji roczników, do której doszło w efekcie nałożenia na siebie dwóch reform - obniżenia wieku szkolnego do lat sześciu (za rządów PO-PSL) i likwidacji gimnazjów (przeprowadzonej przez minister Annę Zalewską).