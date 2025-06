Rekonstrukcja rządu. Kosiniak-Kamysz: premier powiedział o trzech wariantach

Kosiniak-Kamysz o głosowaniu nad wotum zaufania: jestem spokojny Źródło: TVN24

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w "Rozmowie Piaseckiego" do zapowiadanej rekonstrukcji rządu. Powiedział, że "nie może opierać się tylko na wymianie osób, tylko na zmianie struktury rządu również".

Pytany, czy to będzie głęboka rekonstrukcja, powiedział, że "nie wie, czy personalnie będzie bardzo głęboka, choć na pewno to będzie najbardziej emocjonujący element". - Będzie zmiana na pewno funkcjonowania poszczególnych działów administracji, połączenia, uporządkowania czegoś, co zastaliśmy - mówił wicepremier.

Pytany, czy ta zmiana zostanie rozpisana przez samego premiera, czy będzie podlegała negocjacjom koalicyjnym, odparł, że "na pewno premier musi wyjść z propozycją w tej sprawie i tak też się umówiliśmy".

Jak dodał, "premier powiedział o trzech wariantach".

