Kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy zakończone. Pięć godzin rozmów o przyszłości rządu

W siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrali się w poniedziałek przed południem liderzy Zjednoczonej Prawicy, by kontynuować negocjacje dotyczące nowej umowy koalicyjnej oraz rekonstrukcji rządu. Rozmowy trwały około pięciu godzin. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, do kolejnego spotkania ma dojść w czwartek.

"Nic więcej nie mogę państwu powiedzieć"

Czy koalicjanci stracą po jednym ministerstwie? Terlecki: na to wygląda

"To są gotowi kandydaci do zrekonstruowania"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński mówił w rozmowie z TVN24, że planowana rekonstrukcja rządu "nic nie zmieni". - Powinni odejść ci ministrowie, którzy na pewno nie odejdą, a którzy niszczą Polskę - [Zbigniew - przyp. red.] Ziobro, [Mariusz - red.] Kamiński. To są gotowi kandydaci do zrekonstruowania - powiedział.

Dodał, że "ta cała rekonstrukcja to nie jest ocena merytoryczna, to jest kolejna awantura o wpływy, o posady w spółkach Skarbu Państwa".

"Już jest zrobiony bardzo dobry grunt"

Po zakończeniu poprzedniego, czwartkowego spotkania przedstawiciele wszystkich trzech partii przekonywali, że są optymistami, co do zawarcia kolejnej umowy koalicyjnej i ustalenia podstaw programowych.

- Jeśli tylko uda nam się dojść do porozumienia, to naprawdę będzie to bardzo dobry znak dla całej Zjednoczonej Prawicy i dla wszystkich naszych rodaków - ocenił z kolei wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa (Porozumienie).

Co się ma zmienić?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową na początku sierpnia zapowiedział, że rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października. Jak zaznaczył, plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12. Pytany, czy koalicjanci z Solidarnej Polski i Porozumienia otrzymają w takim razie po jednym resorcie, lider PiS odparł: - Przy takiej liczbie ministerstw, to po prostu wynika ze zwykłej arytmetyki, i to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów.