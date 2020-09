Kaczyński, Gowin, Ziobro, Morawiecki, Terlecki. Rządowe negocjacje na Nowogrodzkiej

W siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrali się liderzy Zjednoczonej Prawicy, by kontynuować negocjacje dotyczące nowej umowy koalicyjnej oraz rekonstrukcji rządu. Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki pytany przed spotkaniem, czy koalicjanci stracą po jednym ministerstwie, odparł, że "na to wygląda".

W spotkaniu uczestniczą między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz przedstawiciele Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki, oraz Porozumienia - Jarosław Gowin, a także wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Jak donoszą źródła PAP, na spotkaniu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej omawiane są kwestie łączenia resortów, a propozycje miała przygotować grupa robocza złożona z przedstawicieli partii koalicyjnych.

- Najpierw musimy ustalić, jak będzie wyglądała agenda rządowa, a dopiero potem dostosujemy do tego struktury rządu. Nic więcej nie mogę państwu powiedzieć - mówił dziennikarzom przed wejściem na spotkanie europoseł Patryk Jaki.

Spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy odbywa się w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej TVN24

Czy koalicjanci stracą po jednym ministerstwie? Terlecki: na to wygląda

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów Ryszard Terlecki był pytany, czy koalicjanci PiS stracą po jednym ministerstwie. - Na to wygląda - odparł.

Dopytywany, które dokładnie resorty mogą stracić przedstawiciele Solidarnej Polski i Porozumienia, wicemarszałek Sejmu odpowiedział: - A to zobaczymy.

Kolejna tura rozmów w sprawie rekonstrukcji rządu TVN24

"To są gotowi kandydaci do zrekonstruowania"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński mówił w rozmowie z TVN24, że planowana rekonstrukcja rządu "nic nie zmieni". - Powinni odejść ci ministrowie, którzy na pewno nie odejdą, a którzy niszczą Polskę - [Zbigniew - przyp. red.] Ziobro, [Mariusz - red.] Kamiński. To są gotowi kandydaci do zrekonstruowania - stwierdził.

Dodał, że "ta cała rekonstrukcja to nie jest ocena merytoryczna, to jest kolejna awantura o wpływy, o posady w spółkach Skarbu Państwa".

Przedstawicielka klubu Lewicy Anna Maria Żukowska wskazywała, że rozmowy w sprawie rekonstrukcji "toczą się już ponad miesiąc, więc atmosfera w rządzie jest na pewno napięta". - Widać, że [Zbigniew - przyp. red.] Ziobro ma na celu, żeby ugrać dla swojej formacji, dla Solidarnej Polski, jak najwięcej - dodała.

"Już jest zrobiony bardzo dobry grunt"

Po zakończeniu poprzedniego, czwartkowego spotkania przedstawiciele wszystkich trzech partii przekonywali, że są optymistami, co do zawarcia kolejnej umowy koalicyjnej i ustalenia podstaw programowych. - Jestem pełen optymizmu i uważam, że już jest zrobiony bardzo dobry grunt pod to - mówił szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Wtórował mu europoseł Patryk Jaki (Solidarna Polska), który stwierdził, że wkrótce zostanie zawarta nowa umowa koalicyjna i będzie "realizowany ambitny program dla Polski". - Dlatego jestem przekonany, że to są dobre informacje dla naszych rodaków - mówił Jaki.

- Jeśli tylko uda nam się dojść do porozumienia, to naprawdę będzie to bardzo dobry znak dla całej Zjednoczonej Prawicy i dla wszystkich naszych rodaków - ocenił z kolei wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa (Porozumienie).

Co się ma zmienić?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową na początku sierpnia zapowiedział, że rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października. Jak zaznaczył, plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12. Pytany, czy koalicjanci z Solidarnej Polski i Porozumienia otrzymają w takim razie po jednym resorcie, lider PiS odparł: - Przy takiej liczbie ministerstw, to po prostu wynika ze zwykłej arytmetyki, i to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów. W obecnym rządzie Mateusza Morawieckiego funkcjonuje 20 ministerstw.

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24