Kolejna odsłona rozmów przy Nowogrodzkiej. Premier zapowiada "wzmocniony rząd" pod swoim kierownictwem

W poniedziałek po godzinie 17 w warszawskiej siedzibie PiS zaczęło zbierać się kierownictwo partii, które ma rozmawiać o harmonogramie rekonstrukcji rządu. "Już wkrótce zreformowany i wzmocniony rząd będzie pracował nad tym, by obiecywana wizja stała się rzeczywistością" - napisał premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd będzie pracował pod jego kierownictwem.

W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin podpisali nową umowę koalicyjną. Nowe porozumienie między trzema formacjami politycznymi to efekt toczących się od tygodni negocjacji w tej sprawie. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska mówiła, że ustalenia przewidują "wolę dalszej współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy". "Umowa zawiera deklarację realizacji koalicyjnego programu, z którym Zjednoczona Prawica szła do wyborów. Zawiera też ustalenia dotyczące działań na przyszłość, m.in. zapowiadanej przez nas jesiennej ofensywy programowej" - dodała.

Co zawiera nowa umowa koalicyjna? Nieoficjalne ustalenia "Faktów" TVN

Co zawiera nowa umowa koalicyjna? Nieoficjalne ustalenia "Faktów" TVN TVN24

Kolejne spotkanie kierownictwa PiS

W poniedziałek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości po godzinie 17 zaczęło zbierać się kierownictwo PiS, by dyskutować o dalszych działaniach koalicji po podpisaniu porozumienia. W siedzibie partii o tej porze pojawili się prezes Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: zreformowany i wzmocniony rząd będzie pracował nad obiecaną wizją

Premier Mateusz Morawiecki napisał w poniedziałek po południu na Facebooku, że chce "wyraźnie powiedzieć i zagwarantować", iż cała polityka społeczna, "wsparcie dla polskich rodzin, dzieci i młodzieży oraz emerytów, również to, do którego się zobowiązaliśmy wcześniej", pozostanie utrzymane. "To kwestia uczciwości, godności i solidarności – szczególnie w tych trudnych czasach" - stwierdził.