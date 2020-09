Terlecki: zbliżamy się do jakiegoś optymistycznego zakończenia

W czwartek liderzy Zjednoczonej Prawicy odbyli kolejną rundę negocjacji w sprawie przyszłego kształtu rządu. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że dalsze rozmowy odbędą w przyszłym tygodniu. - Można odnieść wrażenie, że zbliżamy się do jakiegoś optymistycznego zakończenia, ale to musi jeszcze trochę potrwać - dodał.

"Można odnieść wrażenie, że zbliżamy się do jakiegoś optymistycznego zakończenia"

- Odbyła się kolejna runda rozmów. Następne odbędą się na początku przyszłego tygodnia. Można odnieść wrażenie, że zbliżamy się do jakiegoś optymistycznego zakończenia, ale to musi jeszcze trochę potrwać - powiedział po spotkaniu wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Dodał, że nastąpi to "pewnie we wtorek".