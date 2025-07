Rekonstrukcja opóźniona. Jest potwierdzenie i data

Radomir Wit o zdolnościach koalicyjnych Polski 2050 Źródło: TVN24+

SZYMON HOŁOWNIA BĘDZIE DZIŚ GOŚCIEM "KROPKI NAD I" W TVN24. POCZĄTEK PROGRAMU O GODZINIE 20.

Konrad Piasecki i Radomir Wit w "Podcaście politycznym" w TVN24+ mówili o nowym terminie rekonstrukcji rządu. Początkowo, zgodnie z zapowiedziami premiera, miały to być okolice 15 lipca.

- To już nie jest ten 15 lipca, ale jest przesunięcie na prośbę Szymona Hołowni. Na 22 albo 23 lipca mniej więcej - powiedział Wit. Wskazał, że Hołownia "chce wykorzystać ten moment, żeby uspokoić swoich i żeby jeszcze wewnętrzne konflikty zagasić".

- Koalicja trwa i trwać będzie - skomentował Konrad Piasecki. Dodał także, że rekonstrukcja "będzie mniejsza, niż się spodziewano".

Jest potwierdzenie

Kilka godzin później informację o przesunięciu rekonstrukcji na 22 lipca przekazał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie dodał, że stało się to "na wniosek Szymona Hołowni".

Czarzasty podkreślił, że wniosek marszałka Hołowni został zaakceptowany przez pozostałych liderów koalicji, bo - jak dodał – "każdy ma prawo do tego, żeby sobie uporządkować rzeczy". - Marszałek argumentował, że musi poukładać wszystkie sprawy związane ze partią oraz sobą i wszystkimi rzeczami - stwierdził wicemarszałek Czarzasty. Poinformował, że przed 22 lipca "na pewno będzie jeszcze jedno spotkanie" liderów koalicji.

Kulisy nocnego spotkania Hołowni. "Wie, że przegiął"

Piasecki i Wit w "Podcaście politycznym" mówili o kulisach czwartkowego spotkania Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim i Michałem Kamińskim w mieszkaniu Adama Bielana.

Radomir Wit przypomniał o wpisie Donalda Tuska w mediach społecznościowych z końcówki czerwca, gdy premier, zwracając się do koalicjantów, napisał: "Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie". Jak przekazał dziennikarz TVN24, miało się to odnosić do ówczesnej wiedzy premiera o działaniach Szymona Hołowni i jego spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim.

Radomir Wit powiedział także, co usłyszał od polityków koalicji rządzącej po wtorkowym spotkaniu liderów koalicji. - Usłyszałem (...) taki krótki komentarz, że mają wrażenie, że Szymon wie, że przegiął - wskazał.

Spotkania Hołowni z Kaczyńskim

Konrad Piasecki przypomniał, że czwartkowe spotkanie Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim nie było pierwszym.

- Pierwsze (spotkanie - red.) chyba głównie było jednak poświęcone temu, że Szymon Hołownia uspokajał Jarosława Kaczyńskiego, że jeśli chodzi o zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, to on nie wykona jakiegoś nadzwyczajnego numeru, tylko zwoła Zgromadzenie Narodowe - powiedział Piasecki.

Plan Kamińskiego

Konrad Piasecki mówił także o planie Michała Kamińskiego, który - wobec złych ocen koalicji rządzącej - zaczął sondować możliwość zwrotu politycznego. W związku z tym zaczął rozmowy z Adamem Bielanem, a potem z Jarosławem Kaczyńskim.

Zdaniem Konrada Piaseckiego, Michał Kamiński uznał, iż "pokaże Jarosławowi Kaczyńskiemu, że nie jest skazany wyłącznie na koalicję z Konfederacją i Braunem, czyli nie tylko w prawo ma zdolności koalicyjne, ale też otwiera mu się jakaś przestrzeń do rozmów w centrum".

- Michał Kamiński, jak twierdzą politycy, zaczyna budować grunt pod to, czy nie dałoby się przeprowadzić takiej operacji, w której to Prawo i Sprawiedliwość (...) dogadałoby się z PSL-em i Polską 2050 - powiedział Piasecki. - Cała ta operacja, także ta rozmowa, w jakiejś mierze są poświęcone właśnie temu projektowi - dodał.

Dziennikarz TVN24 wskazał, że "rzeczywiście tam była mowa podczas spotkania Hołownia - Kaczyński o jakimś rządzie technicznym, co Szymon Hołownia szybko przeciął".

Michał Kamiński, jak wskazał Radomir Wit, "nie lubi Donalda Tuska". - Nie widzi w nim jakiegoś wielkiego lidera i wielkiego polityka - mówił dziennikarz TVN24.

- Mam wrażenie, że Michał Kamiński wytwarza we Władysławie Kosiniaku-Kamyszu przekonanie, że on prędzej czy później musi zostać premierem, a jeśli komuś będzie to zawdzięczał, to być może właśnie Michałowi Kamińskiemu - powiedział z kolei Piasecki.

