Wójcik: zaskoczymy transferami różnych osób, które będą się pojawiały w Solidarnej Polsce

Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Zjednoczona Prawica to znakomity projekt, który dalej powinien być realizowany - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik, odnosząc się do doniesień o konfliktach w obozie rządzącym. Był też pytany o planowaną rekonstrukcję rządu. - Liczba ministerstw dla poszczególnych koalicjantów to drugorzędna rzecz - przekonywał, zaznaczając przy tym, że Solidarna Polska posiada obecnie dwa resorty, a "umów należy dotrzymywać".