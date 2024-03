Do rekonstrukcji rządu dojdzie wtedy, kiedy premier uzna, że "zmiana jest potrzebna" i kiedy uda się "zdefiniować, kto z jakichś powodów nie daje rady tak na 100 procent" jako minister - powiedział Donald Tusk. Zaznaczył, że rekonstrukcja "nastąpi tak czy inaczej", bo podpowiadają mu to lata doświadczenia.

Premier Donald Tusk został zapytany we wtorek na konferencji prasowej o ewentualne zmiany w rządzie w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- Nie, nikt się nie zgłosił do mnie z prośbą o miejsce w samolocie do Brukseli z moich pań i panów ministrów. Jeśli ktoś będzie chciał kandydować do Parlamentu Europejskiego z rządu, to przede wszystkim musi wygrać wybory. A żeby wygrać wybory w roli ministra, to trzeba mieć naprawdę bardzo poważne osiągnięcia - mówił Tusk.