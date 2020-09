Mamy do czynienia z takim spektaklem: kto kogo stawia pod ścianą - powiedział w "Kropce nad i" poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, komentując trwające w Zjednoczonej Prawicy negocjacje w sprawie kształtu przyszłego rządu. Poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk przekazał, że według jego wiedzy były szef resortu nauki i lider jego ugrupowania Jarosław Gowin "zdecydował o tym, że do rządu wróci".

W siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrali się w poniedziałek przed południem liderzy Zjednoczonej Prawicy, by kontynuować negocjacje dotyczące nowej umowy koalicyjnej oraz rekonstrukcji rządu. Rozmowy trwały około pięciu godzin. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, do kolejnego spotkania ma dojść w czwartek.

W "Kropce nad i" w TVN24 o nowym kształcie rządu rozmawiali poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek oraz poseł wchodzącego w skład rządzącej koalicji Porozumienia, były wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk.

"Z tego, co wiem, Jarosław Gowin zdecydował o tym, że do rządu wróci"

Parlamentarzysta z ramienia Zjednoczonej Prawicy został pytany, czy były wicepremier i były szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego - obecny lider Porozumienia - Jarosław Gowin znajdzie się w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego po rekonstrukcji.

- Z tego, co wiem, Jarosław Gowin zdecydował o tym, że do rządu wróci, natomiast które konkretnie ministerstwo obejmie i jak konkretnie to ministerstwo będzie wyglądało po tej rekonstrukcji, po spodziewanym ograniczeniu liczby ministerstw, to wszystko się rozstrzygnie - zaznaczył.

Bortniczuk był również pytany, czy minister rozwoju i wicepremier Jadwiga Emilewicz z Porozumienia straci swoją funkcję, ponieważ - jak wynika z zapowiedzi szefa klubu parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego - koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości mają mieć po jednym ministerstwie. - Poczekajmy na ostateczny kształt rządu, ostateczny kształt negocjacji. To, ile koalicjanci będą mieli ministerstw, zależy od tego, jaka będzie ogólna struktura rządu - mówił gość TVN24. - To wszystko, co jest mówione dotychczas, może się sprawdzić, ale wcale nie musi. Negocjacje trwają - dodał.

Bortniczuk wyjaśniał również, "po co są zmiany w rządzie". - Każdy organizm wymaga zmian po to, żeby skutecznie reagować. Chociażby koronawirus i to, co działo się przez ostatnie miesiące pokazało, że musimy zrewidować część naszych planów, część naszych programów - wskazywał. - Rozpoczęliśmy te negocjacje – zresztą one trwają również w tej warstwie - od warstwy programowej. I jeżeli one ostatecznie zakończą się w warstwie programowej, to w warstwie programowej zostanie dostosowany także kształt rządu, jego struktura i personalia - dodał.

"Mamy do czynienia z takim spektaklem: kto kogo stawia pod ścianą"

- Prawica, jak zwykle w ostatnich latach, zajmuje się głównie sama sobą. Widać, że toczy się jakaś walka buldogów pod dywanem - ocenił Krzysztof Śmiszek. Jego zdaniem "mamy do czynienia z takim spektaklem: kto kogo stawia pod ścianą".

- Tutaj pan minister (sprawiedliwości, Zbigniew - red.) Ziobro stawia pana premiera (Mateusza - red.) Morawieckiego pod ścianą. Dziś próbuje go z tej prawej flanki zaatakować - dodał. - Ja się zastanawiam (…), co te wszystkie rozmowy, te roszady i ta atencja, która jest skupiona wokół tej walki na prawicy, daje Polkom i Polakom, co z tego ma Polska - pytał Śmiszek.

Zwracając uwagę na zapowiedzi dotyczące zmniejszenia liczby ministerstw, Śmiszek ocenił, że "Prawo i Sprawiedliwość bardzo dzielnie próbuje walczyć z problemem, który samo stworzyło". - Po raz pierwszy w historii III RP za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości liczba wiceministrów i i ministrów razem wziętych to jest ponad 120. Teraz pan premier Morawiecki będzie zapowiadał, że trzeba ograniczyć liczbę ministerstw, bo nadchodzi kryzys gospodarczy i trzeba oszczędzać pieniądze - mówił.

Gość "Kropki nad i" podkreślił przy tym, że w ostatnim czasie wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń został powołany przez premiera na pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. - To się wszystko nie trzyma kupy. Tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby Ziobro walczył z Morawieckim o schedę po (prezesie PiS, Jarosławie - red.) Kaczyńskim. Wygląda to fatalnie - uważa polityk Lewicy.

- Polacy przyglądają się temu z coraz większym zniesmaczeniem i widzą, że tak naprawdę nic konkretnego, pożytecznego z tego nie wynika ani dla Polski, ani dla społeczeństwa - dodał Śmiszek.

Co się ma zmienić w nowym rozdaniu?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową na początku sierpnia zapowiedział, że rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października. Jak zaznaczył, plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12. Pytany, czy koalicjanci z Solidarnej Polski i Porozumienia otrzymają w takim razie po jednym resorcie, lider PiS odparł: - Przy takiej liczbie ministerstw, to po prostu wynika ze zwykłej arytmetyki, i to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów.

W obecnym rządzie Mateusza Morawieckiego funkcjonuje 20 ministerstw.

