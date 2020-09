Dwa powroty partyjnych liderów do rządu. Jeden po kilku miesiącach, drugi - po 13 latach

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę informację o tym, jak będzie wyglądał przyszły rząd. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, znajdzie się w nim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Dla obu polityków to powrót do rządowych ław. Jeden z nich czekał na to kilka miesięcy, drugi - kilkanaście lat.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę po godzinie 15.30 informację o zmianach personalnych w przyszłym rządzie.

Poinformował o nowych nazwiskach w składzie Rady Ministrów - będą to Grzegorz Puda, który pokieruje Ministerstwem Rolnictwa i Leśnictwa, Przemysław Czarnek, który obejmie resort edukacji i nauki, a także Michał Cieślak, który obejmie stanowisko ministerialne w kancelarii premiera.

Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin wracają do rządu

Dodatkowo premier przekazał, że w rządzie, w randze wicepremiera, znajdzie się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Oprócz tego jednym z zastępców Morawieckiego będzie prezes Porozumienia Jarosław Gowin, który pokieruje resortem rozwoju, pracy i technologii.

Zarówno dla Kaczyńskiego, jak i Gowina to powrót do rządu. Jednak o ile jeden z nich czekał na to zaledwie kilka miesięcy, to drugi miał kilkunastoletnią przerwę w zasiadaniu w składzie Rady Ministrów.

Gowin i spór o datę wyborów prezydenckich

Jarosław Gowin odszedł z rządu na początku kwietnia, kiedy to w obozie Zjednoczonej Prawicy rozgorzał konflikt na temat daty wyborów prezydenckich. Prawo i Sprawiedliwość chciało, żeby wybory odbyły się w pierwotnie zaplanowanym terminie 10 maja i tylko w formie korespondencyjnej, ale przedstawiciele Porozumienia, na czele z Gowinem właśnie, dążyli do tego, żeby je przełożyć.

3 kwietnia Gowin wystąpił z pomysłem zmiany konstytucji, który zakładał wprowadzenie jednej siedmioletniej kadencji prezydenta bez możliwości reelekcji. Kilka dni później złożył dymisję z funkcji wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Gowin podaje się do dymisji (wideo z 6.04) TVN24

Prawie 13 lat przerwy od zasiadania w rządzie

Dla Jarosława Kaczyńskiego przerwa w zasiadaniu w rządowych ławach jest znacznie dłuższa i wynosi prawie 13 lat. Prezes PiS był szefem rządu w czasach, kiedy jego partia po raz pierwszy od swojego powstania doszła do władzy - funkcję premiera sprawował od lipca 2006 roku do listopada 2007 roku. Warto jednak pamiętać, że wówczas Kaczyński również nie znalazł się w rządzie od początku sprawowania przez jego partię władzy. Jesienią 2005 roku na czele rządu stanął Kazimierz Marcinkiewicz. Dopiero niemal rok później w fotelu premiera zastąpił go prezes PiS.

Ostatecznie PiS straciło władzę w rezultacie przyspieszonych wyborów parlamentarnych w 2007 roku. Partia Kaczyńskiego przegrała wówczas z Platformą Obywatelską, a jego następcą na stanowisku szefa rządu został ówczesny lider PO, Donald Tusk.

Jarosław Kaczyński, KPRM, 2006 Tomasz Gzell/PAP

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24