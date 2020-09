Jurek: Kaczyński nigdy nie chciał rządzić koalicyjnie. Gdula: chce pokazać, że to on rozdaje karty

"Rozgrywający ma być jeden - Jarosław Kaczyński"

Maciej Gdula, poseł Lewicy, ocenił, że "mamy do czynienia z konfliktem w Zjednoczonej Prawicy". - Ten konflikt narastał ze względu na to, że już nie za bardzo zostały nam jakieś tereny do kolonizacji przez Prawo i Sprawiedliwość i koalicjantów. Zaczęła się walka o to, jak podzielić to, co już zdobyte. Jarosław Kaczyński zdecydował się na rekonstrukcję rządu też po to, by pokazać, że to on rozdaje karty - powiedział.