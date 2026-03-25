Dementi na posiedzeniu rządu. Tusk do ministrów: śpijcie spokojnie, ale...

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM
Źródło: Paweł Supernak/PAP
Donald Tusk komentował doniesienia o rzekomej rekonstrukcji rządu w trakcie posiedzenia Rady Ministrów. Arleta Zalewska i Konrad Piasecki relacjonowali w "Podcaście politycznym" w TVN24+ zapewnienia szefa rządu wobec ministrów. Czy słowa premiera uspokoiły nastroje? Artykuł dostępny w subskrypcji

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo co środę o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.

W ostatnim tygodniu media donosiły o tym, że Tusk planuje "małą rekonstrukcję" rządu. Wśród osób, które miały stracić stanowiska, pojawiły się ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra kultury Marta Cienkowska oraz ministra edukacji Barbara Nowacka.

Ostatnie zmiany w rządzie dokonały się w ubiegłym roku po kampanii prezydenckiej, którą wygrał Karol Nawrocki. Zdaniem autorów "Podcastu politycznego" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego, Donald Tusk potrzebował wtedy "politycznej dynamiki" i "walnięcia pięścią w stół".

A jak jest teraz? Jak udało się ustalić dziennikarzom, Tusk komentował ostatnie doniesienia w trakcie posiedzenia rządu. Co usłyszeli ministrowie? Czy to uspokoiło nastroje i pojawiające się niepewności?

Cztery kobiety tracą stanowiska w rządzie? "Kompletnie mi to nie pasowało"

Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że wśród wymienianych przez media znalazły się same kobiety. - Sytuacja, w której Donald Tusk wyrzuca z rządu, w którym i tak jest mniejszość kobiet, cztery kobiety, to niezależnie od wszystkiego kompletnie mi nie pasowało - ocenił dziennikarz.

Podkreślił też, że w przypadku Sobierańskiej-Grendy to była osobista decyzja Tuska, aby resort zdrowia objęła osoba bez zaplecza politycznego. Jak dodał, jeśli chodzi o podziały resortów pomiędzy Polską 2050 a Centrum - premier "nie za bardzo ma ochotę teraz czynić jakieś sprawiedliwości i wyrównywać jednych i drugich stanowiska w rządzie". Z kolei Barbara Nowacka, zdaniem Piaseckiego, ma "dosyć silną pozycję polityczną, niezależnie od tego, co wydarzyło się w kampanii prezydenckiej". Nowacka brała aktywny udział w działaniach sztabu Rafała Trzaskowskiego.

Tusk planuje "małą rekonstrukcję"? "Od początku mi to nie pasowało"
Źródło: TVN24

"Popłoch i niepewność" w resorcie Nowackiej

Według informacji Zalewskiej, mimo to medialne doniesienia wywołały "popłoch" w resorcie edukacji. - Wynikał z tego po prostu, że oni nie mieli żadnych informacji (...) nie było żadnych rozmów premiera z ministrą Nowacką, nie było żadnych sugestii - relacjonowała.

Według Zalewskiej, ta niepewność mogła wynikać z tego, że "premier sięga po rekonstrukcję jako po narzędzie polityczne", a jego decyzje "powstają w bardzo wąskim gronie". - Nowacka jest polityczką, która zna realia. Wie, jak zapadały decyzje dotyczące chociażby dymisji jej kolegi, czyli ministra sportu Sławomira Nitrasa. Są decyzje, które zapadają w wąskim gronie, a zainteresowany jest informowany w ostatniej chwili - kontynuowała autorka podcastu. Nitras stracił stanowisko ministra sportu w wyniku ubiegłorocznej rekonstrukcji, po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Polityk KO również był aktywny w działaniach kampanijnych.

Co Tusk powiedział ministrom?

Jak ujawnił Konrad Piasecki, Tusk twardo zdementował doniesienia o planowanej rekonstrukcji rządu na posiedzeniu Rady Ministrów.

- Odpowiedział: "Drodzy państwo, ja zupełnie nie wiem, skąd się wzięła tak mizoginistyczna plotka. Czy w ogóle wyobrażacie sobie państwo, zwłaszcza mówię to do pań w rządzie, że ja mógłbym dokonywać rekonstrukcji, w której bym odwoływał wyłącznie kobiety? - relacjonował dziennikarz wystąpienie Tuska. Jest jednak - jak relacjonują nasi dziennikarze - jedno "ale".

Czytaj także:
Mężczyzna zakładał stalowe wnyki w lesie pod Piotrkowem Trybunalskim
76-latek zastawiał wnyki na zwierzęta. Wszystko nagrała kamera
Łódź
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier zapowiada nowy podatek. "Wpisany do wykazu prac rządu"
BIZNES
Nieprawdziwe nagrania z Bliskiego Wschodu. Jak rozpoznać fake newsy
"Czy to się dzieje naprawdę?". Trudna walka o prawdę
Ewa Wagner
imageTitle
Groźne przywitanie z Planicą. Słoweński skoczek po upadku zabrany do szpitala
EUROSPORT
Ile za śmieci w Warszawie
Wracają stare stawki za wywóz odpadów, będzie drożej
WARSZAWA
telefon szpieg hacker
Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"
BIZNES
Bobry europejskie
Bobry to nasi sprzymierzeńcy w walce ze zmianami klimatu
METEO
Zatrzymany kierowca
Jechał wężykiem. Zatrzymał go inny kierowca i zabrał mu kluczyki
Szczecin
Donald Trump
Trump wyjawił, kto jako pierwszy poparł atak na Iran. "Powiedziałeś: zróbmy to"
Świat
Prokuratura
Afera pedofilska w Turku. Lekarz i organista staną przed sądem
Poznań
Zełenski grozi i "żąda 250 miliardów dolarów"? O jakich pieniądzach mówił
Zełenski grozi i "żąda 250 miliardów dolarów"? O jakich pieniądzach mówił
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Ten ostatni weekend Stocha. Kiedy konkursy w Planicy?
EUROSPORT
Wypadek w Słupsku
Śmiertelnie potrącił policjanta, trafi do zamkniętego zakładu
Trójmiasto
Usłyszał już zarzuty
Ugryzł w rękę ochroniarza, a wiedział, że jest zakaźnie chory
Olsztyn
Pogodna aura w Sopocie
13 polskich miast w zestawieniu najszczęśliwszych na świecie
Polska
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół
BIZNES
Karol Nawrocki i Viktor Orban
"Wtedy daliśmy mu w gębę". Kulisy wyjazdu Nawrockiego
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKuba Koprzywa
Kierowca Toyoty był kompletnie pijany
Pijany ojciec wiózł roczne dziecko. Miał 2,5 promila
Kraków
imageTitle
Trener przebrał się za księdza. "Wymodlił" drugą dyskwalifikację
EUROSPORT
noworodek szpital shutterstock_1103696105
Te imiona były bardzo popularne. Obecnie nikt ich nie wybiera
Polska
pap_20250506_0UY
"Wykupiłaś położną?" Lepiej uważać na słowa
Justyna Suchecka
Mężczyzna był ranny w rękę
"Miał się meldować z drogi, kontakt się urwał"
WARSZAWA
imageTitle
Szwedzi jak Polacy. Szukają recepty na problem z obsadą bramki
EUROSPORT
Trening siłowy, seniorzy na siłowni
Starzenie się i zespół kruchości. Jak profilaktyka i szczepienia pomagają dłużej zachować sprawność?
Anna Bielecka
Dwa mecze reprezentacji polski na Stadionie Narodowym (zdjęcie ilustracyjne)
W barażach Polska zagra z Albanią. Jak dojechać na mecz?
WARSZAWA
winda schody klatka schodowa shutterstock_2566399981
Kobieta spłonęła w windzie w łódzkim wieżowcu
Łódź
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Poparcie dla Trumpa. Takiego sondażu w tej kadencji jeszcze nie było
Świat
Rowerzysta na autostradzie A1 pod Łodzią
Rowerzysta na autostradzie. Jego tłumaczenie było zaskakuące
Łódź
imageTitle
Ukryty detal na koszulce reprezentacji. Inspiracja sięga 900 lat wstecz
EUROSPORT
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sejmie
Czarzasty: kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję z kancelarią prezydenta
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica