Kaczyński o "skomplikowanych rozmowach", rzecznik rządu o "akceptacji" tego, kogo wskaże Porozumienie

Tak jesteśmy umówieni, że jeżeli Porozumienie wskazuje kandydata na ministra, to my go akceptujemy. Tym kandydatem najprawdopodobniej będzie znowu Jarosław Gowin - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik rządu Piotr Mueller, pytany o planowaną rekonstrukcję gabinetu Mateusza Morawieckiego. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że rozmowy trwają - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wcześniej Kamil Bortniczuk z Porozumienia mówił, że "z tego co wie, Gowin zdecydował o tym, że do rządu wróci".

W poniedziałek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy - Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina oraz czołowych polityków ich ugrupowań - dotyczące planowanej rekonstrukcji rządu. Uczestniczył w nim też między innymi premier Mateusz Morawiecki. Rozmowy mają być kontynuowane w czwartek.

We wtorek o rekonstrukcji rządu wspomniał na konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że rozmowy trwają. To są oczywiście rozmowy skomplikowane, ale jestem głęboko przekonany, że przyniosą właściwe efekty i te zmiany, które planujemy, zostaną przeprowadzone - mówił.

Mueller: jesteśmy umówieni, że zaakceptujemy kandydata Porozumienia

Rzecznik rządu Piotr Mueller był pytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego", czy planowany jest powrót Jarosława Gowina, szefa Porozumienia, do grona ministrów. Gowin zrezygnował ze stanowiska wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego na początku kwietnia tego roku, gdy w obozie rządzącym trwał spór dotyczący terminu wyborów prezydenckich.

- Jeśli chodzi o Jarosława Gowina, to z tych deklaracji, które publicznie zostały złożone, jak rozumiem, pan premier Gowin chce wrócić do rządu. To jest decyzja Porozumienia, tak jesteśmy umówieni z koalicjantami - odpowiedział Mueller.

Podkreślił, że "to nie jest kwestia namowy czy akceptacji". - Tak jesteśmy umówieni, że jeżeli Porozumienie wskazuje kandydata, to my go akceptujemy. Tym kandydatem najprawdopodobniej będzie znowu Jarosław Gowin - mówił rzecznik rządu we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego".

Jarosław Gowin, prezes Porozumienia Mateusz Marek/PAP

Bortniczuk: z tego co wiem, Gowin zdecydował, że wróci do rządu

W poniedziałek w "Kropce nad i" w TVN24 o powrót Gowina do rządu był pytany Kamil Bortniczuk, poseł Porozumienia. - Z tego, co wiem, Jarosław Gowin zdecydował o tym, że do rządu wróci, natomiast które konkretnie ministerstwo obejmie i jak konkretnie to ministerstwo będzie wyglądało po tej rekonstrukcji, po spodziewanym ograniczeniu liczby ministerstw, to wszystko się rozstrzygnie - zaznaczył.

