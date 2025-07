Będzie kolejne spotkanie liderów koalicji. I negocjacje

Zalewska: w poniedziałek spotkanie liderów koalicji Źródło: TVN24

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska dowiedziała się, że w poniedziałek ma dojść do spotkania liderów koalicji rządzącej w kontekście rekonstrukcji rządu.

- Jutro czterech liderów, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty, Donald Tusk i Szymon Hołownia, mają zasiąść do negocjacyjnego stołu, mają wrócić do tego stołu i mają negocjować, jak to będzie wyglądać - poinformowała w programie "W kuluarach" w TVN24.

Tracz: Szejna straci stanowisko

Jak dowiedział się z kolei reporter "Faktów" TVN Michał Tracz, szczegóły rekonstrukcji premier ma ogłosić w środę.

"W kuluarach" Tracz mówił zaś, że "jeżeli chodzi o wiedzę o rekonstrukcji, liderzy wiedzą o tych swoich fragmencikach odpowiedzialności". - Rozmawiałem bardzo dużo z politykami Lewicy, oni już wiedzą, którzy ministrowie, którzy wiceministrowie stracą swoje posady, albo na przykład, którzy wiceministrowie z Lewicy nie wrócą z urlopów na wcześniej zajmowane stanowiska - oznajmił.

Jak powiedział, jednym z nich jest Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych. Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska przekazała, że ona również potwierdziła taką informację.

Jakie zmiany dla Lewicy?

Dziennikarze omawiali też, jakie zmiany czekają formacje tworzące koalicję. Zgodzili się, że na stanowisku pozostanie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.

Wójcikowska zauważyła jednak, że to ostatnie ministerstwo "to tak naprawdę był ten resort, co do którego było najwięcej wątpliwości, czy się połączy z edukacją, czy się połączy z cyfryzacją".

- Jeżeli chodzi o ministra Marcina Kulaska, czyli ministra nauki i szkolnictwa wyższego, to jest bardzo bliski współpracownik Włodzimierza Czarzastego. On bardzo miał o niego walczyć i to miało mu się udać. Trochę też ze względu na to, że to, z czego Lewica rezygnuje, zresztą tak samo jak inne partie, to są tak zwane ministerstwa bez teki - mówiła dalej. Przekazała, że ministra ds. równości Katarzyna Kotula "ewentualnie byłaby przesunięta".

- Katarzyna Kotula na pewno zostanie przynajmniej w randze wiceministra, bo mamy obowiązek mieć pełnomocnika do spraw równości. To są unijne przepisy. Więc Katarzyna Kotula gdzieś w rządzie zostanie - uzupełnił Tracz.

I dodał: - Słyszałem, że Platforma (Obywatelska), Donald Tusk jednak postawili też na to, że środowisko akademickie musi mieć swoje ministerstwo. I nieważne są tutaj jakieś rozgrywki. Ministerstwo nauki musi zostać osobnym resortem i taka decyzja merytoryczna tutaj zapadła.

