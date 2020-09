Tomczyk widzi w Kaczyńskim "jeden pozytywny aspekt" w rządzie. Tłumaczy, dlaczego

To jest rekonstrukcja rządu, która doprowadziła do tego, że najgorsi ministrowie zostali w tym rządzie - ocenił przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk, odnosząc się do przedstawionych przez premiera Mateusza Morawieckiego planowanych zmian w swoim gabinecie. O wejściu Jarosława Kaczyńskiego do rządu powiedział, że prezes PiS jako wicepremier w przyszłości będzie mógł stanąć przed Trybunałem Stanu.

Po zmianach w rządzie Jarosław Kaczyński będzie wicepremierem, Przemysław Czarnek pokieruje połączonym resortem edukacji i nauki, a Grzegorz Puda resortem rolnictwa i leśnictwa - poinformował premier Mateusz Morawiecki, który przedstawił w środę zaplanowane zmiany w swoim rządzie. Do Rady Ministrów jako wicepremier wróci też Jarosław Gowin, który będzie szefem ministerstwa rozwoju, pracy i technologii.

"Najgorsi ministrowie zostali w tym rządzie i doszedł jeszcze pan minister Czarnek"

Do rekonstrukcji rządu na briefingu prasowym odniósł się przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Jego zdaniem "rekonstrukcja rządu to czas, żeby wymienić tych najgorszych ministrów". - Paradoks tej sytuacji jest taki, że to jest rekonstrukcja rządu, która doprowadziła do tego, że najgorsi ministrowie zostali w tym rządzie i doszedł jeszcze pan minister (Przemysław - red.) Czarnek - ocenił Tomczyk.

- Dzisiaj Polacy zajmują się zupełnie czymś innym. Mamy 1500 zachorowań dziennie, 300 miliardów możliwego deficytu, recesję, ogromne zaniedbania, jeśli chodzi o ratowanie miejsc pracy, a jednocześnie z drugiej strony widzimy, że tak naprawdę chodzi o podział łupów w ramach rządu - dodał.

W ocenie Tomczyka "najgorsi ministrowie zostają, dołącza do nich pan minister Czarnek po to, żeby wywołać w Polsce wojnę kulturową i nie ma też absolutnie żadnego pomysłu, jak rozliczyć się z tego, co ten rząd robił". - Do likwidacji zostało skierowane ministerstwo gospodarki morskiej. Co ministerstwo gospodarki morskiej zrobiło przez te lata? - dopytywał przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. - Gdzie są promy, co ze słynną stępką? To jest jedna wielka porażka tego rządu - dodał.

Cezary Tomczyk zapowiedział także, że Koalicja Obywatelska będzie odnosić się w najbliższych dniach do poszczególnych resortów. - Będziemy chcieli podsumować działania tych resortów - powiedział.

- Ten rząd nie jest rządem zmiany. Jest rządem złej zmiany i wyboru najgorszych z możliwych ministrów. Jednocześnie jest rządem, który kontynuuje pewne kłamstwo. To najgorsi ministrowie mieli z tego rządu odejść. Minister Ziobro, minister Czarnek to symbole, które będą z nami przez najbliższe miesiące i lata - stwierdził. - Będziemy ten rząd rozliczać na każdym kroku - zapowiedział.

Tomczyk o wejściu Kaczyńskiego: w przyszłości będzie mógł stanąć przed Trybunałem Stanu

Przewodniczący klubu parlamentarnego KO powiedział, że "jest jeden pozytywny aspekt" rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego. Jak wskazał, to wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego. - Z jednej strony jest to wyraz bezradności i kapitulacji, ale z drugiej będzie to wreszcie moment, kiedy Jarosław Kaczyński jako wicepremier będzie osobą odpowiedzialną, również w przyszłości, przed Trybunałem Stanu - stwierdził.

Jak argumentował, to Jarosław Kaczyński będzie nadzorował kluczowe resorty. - Dzisiaj Jarosław Kaczyński wkracza do tego rządu wbrew swojej woli, ale dzięki temu, że w nim się znajduje, będzie podlegał kontroli i w przyszłości będzie mógł stanąć przed Trybunałem Stanu - dodał.

