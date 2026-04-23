Polska

"Rekonstrukcja kwiecień'26". Wyjaśniamy, o co chodziło z notatką na nagraniu Donalda Tuska

Donald Tusk
Napis w filmie Donalda Tuska. Premier planuje rekonstrukcję?
Źródło: TVN24
Koalicyjne źródła zapewniają, że rekonstrukcja rządu nie jest planowana na najbliższe dni i tygodnie, ale kartka z napisem "Rekonstrukcja kwiecień '26" w urodzinowym nagraniu Donalda Tuska ma zdyscyplinować ministrów. Kulisy i cel ujęcia, które wywołało w rządzie dyskusję, odsłonił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. - To jest przede wszystkim ostrzeżenie pod adresem Polski 2050, która musi się określić, czy chce być w koalicji - mówi nam jeden z ministrów KO.
Krótka scena w nagraniu opublikowanym przez Donalda Tuska w dniu jego 69. urodzin przykuła szczególną uwagę oglądających i wywołała dyskusję wewnątrz rządu. Wśród ujęć pokazujących typowy dzień szefa rządu, podczas przeglądania dokumentów, widać kartkę z napisem "Rekonstrukcja kwiecień'26". Początkowo współpracownicy Donalda Tuska w nieoficjalnych rozmowach unikali jasnej odpowiedzi czy ujęcie to zapowiedź, że rzeczywiście w najbliższych dniach dojdzie do rekonstrukcji rządu.

Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
