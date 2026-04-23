"Rekonstrukcja kwiecień'26". Wyjaśniamy, o co chodziło z notatką na nagraniu Donalda Tuska
Krótka scena w nagraniu opublikowanym przez Donalda Tuska w dniu jego 69. urodzin przykuła szczególną uwagę oglądających i wywołała dyskusję wewnątrz rządu. Wśród ujęć pokazujących typowy dzień szefa rządu, podczas przeglądania dokumentów, widać kartkę z napisem "Rekonstrukcja kwiecień'26". Początkowo współpracownicy Donalda Tuska w nieoficjalnych rozmowach unikali jasnej odpowiedzi czy ujęcie to zapowiedź, że rzeczywiście w najbliższych dniach dojdzie do rekonstrukcji rządu.