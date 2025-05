"Reklamacji nie będzie, więc wybierzcie mądrze". Trzaskowski na Wielkim Marszu Patriotów

Trzaskowski na Wielkim Marszu Patriotów Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Rafał Trzaskowski przemawiał na zakończenie swojego Wielkiego Marszu Patriotów na warszawskim placu Konstytucji.

Kandydat KO mówił o polskich ambicjach, a także poruszył temat rządu, który "musi działać szybciej"

Zarówno Wielki Marsz Patriotów, jak i Marsz za Polską Karola Nawrockiego relacjonowaliśmy w tvn24.pl.

Rafał Trzaskowski przemawiał na zakończenie Wielkiego Marszu Patriotów na warszawskim placu Konstytucji. Kandydat KO mówił o aspiracjach Polski, rządzie, który "musi działać szybciej" i o tym, że jego zdaniem "nigdy nie byliśmy tak silni, nigdy nie byliśmy tak mocni".

- Są nas nieprzebrane tłumy, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest stawka tych wyborów. Najwyższy czas, żeby wygrała prawda, uczciwość, przyszłość i taka dokładnie jest stawka tych wyborów - powiedział Trzaskowski podczas przemówienia.

Wielki Marsz Patriotów w Warszawie

Jak dodał, wyborcy 1 czerwca podejmą decyzję, która będzie wpływać na losy ich dzieci i wnuków. - Reklamacji nie będzie, więc wybierzcie mądrze - apelował.

Rafał Trzaskowski przytoczył historię osiemnastoletniego Amerykanina, który dołączył do jego kampanii wyborczej. - Zjeździł ze mną właściwie cały nasz kraj wzdłuż i wszerz. I mówi do mnie tak: ile wy osiągnęliście. Mało kto o tym wie. Możecie być wzorem dla całej Europy, możecie być wzorem dla całego świata - mówił Trzaskowski.

- Jesteśmy w wyjątkowym miejscu historii, dlatego że nigdy nie byliśmy tak silni, nigdy nie byliśmy tak mocni - przekonywał kandydat KO.

"Rząd musi działać szybciej"

Rafał Trzaskowski mówił również o swoim stosunku do obecnego rządu, a także powiedział, jaka cecha go "charakteryzuje". - To jest cecha, która mnie charakteryzuje. Niecierpliwość. Chcemy więcej. Chcemy szybciej. I macie rację. Rząd musi działać szybciej - mówił Trzaskowski.

Kandydat KO powiedział także o tym, że trzeba rozliczyć "tych, którzy kradli i łamali prawo". - Musimy rozliczyć wszystkich tych, którzy kradli i łamali prawo. Musimy wcielać w życie te wszystkie obietnice, które zostały zgłoszone. I ja wam obiecuję jedno. Prezydenta, który będzie tak samo niecierpliwy jak wy. I będzie poganiał do roboty wszystkich tych, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność.

Atom, odnawialne źródła energii, sztuczna inteligencja

Rafał Trzaskowski wskazywał, w co Polska powinna inwestować. - Inwestujmy w energię atomową, inwestujmy w odnawialne źródła energii, tak, przeprowadźmy transformację energetyczną - mówił.

- Budujmy to, co umiemy robić najlepiej. (...) Wspierajmy naszych przedsiębiorców. Inwestujmy w sztuczną inteligencję, naszą polską sztuczną inteligencję - dodał Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski o rozmowie z Mentzenem

Rafał Trzaskowski skomentował także swoją rozmowę ze Sławomirem Mentzenem. - Powiem Wam, że najwięcej telefonów, najwięcej smsów, najwięcej osób złapało mnie za rękę po wczorajszej rozmowie - mówił Trzaskowski.

- Ale wiecie dlaczego? Przecież nie dlatego, że my się zgadzamy we wszystkim ze Sławomirem Mentzenem, bo się nie zgadzamy w bardzo wielu kwestiach. Ale złapali mnie ludzie za ręce tutaj na tym marszu. Wysłali setki smsów mówiąc: normalna rozmowa. Z kimś, z kim się pan różni w tak wielu sprawach - dodał.

Rafał Trzaskowski zwrócił się także do młodych ludzi. - Porozmawiajcie ze wszystkimi, z którymi nigdy nie rozmawialiście. Zapytajcie jakie mają poglądy. Przekonajcie ich - apelował.

