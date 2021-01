Od piątku rejestracja szczepień dla osób 70+. "Zostało dla tej grupy około 1,2 miliona terminów"

Do 31 marca mamy zagwarantowane dawki szczepionki dla 3,1 miliona Polaków - poinformował w czwartek szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Zaznaczył, że w piątek rozpoczyna się rejestracja na szczepienia osób 70+. Jak przekazał, zostało dla tej grupy około 1,2 mln terminów, a liczba seniorów między 70. a 80. rokiem życia to około 2,7 miliona. "Po wyczerpaniu konkretnych terminów (...) infolinia zarejestruje pacjenta i oddzwoni do niego w momencie pojawienia się wolnych miejsc" - takie zapewnienie znalazło się w rządowej informacji przekazanej dziennikarzom.

W piątek o godzinie 6 rano rusza rejestracja seniorów mających 70 i więcej lat na szczepienia przeciwko COVID-19. Od 15 stycznia na konkretne terminy w konkretnych punktach szczepień umawiają się już seniorzy powyżej 80. roku życia. Szczepienia wszystkich tych osób mają się rozpocząć w poniedziałek 25 stycznia.

E-skierowania dla tej grupy wystawiane są automatycznie w systemie według PESEL. Nie mają one kodu, jak inne skierowania. Ważne są przez 90 dni. Nie obowiązuje żadna rejonizacja, co oznacza, że osoba może wybrać dowolny proponowany punkt szczepień.

Do 31 marca zagwarantowane dawki szczepionki dla 3,1 miliona Polaków

Szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk w czwartek rozmawiał z dziennikarzami. Po spotkaniu przekazał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że "na dziś do 31 marca mamy zagwarantowane dawki szczepionki dla 3,1 miliona Polaków", przy czym około miliona zostało przewidziane dla medyków i domów pomocy społecznej (DPS), a 2,1 miliona dla osób powyżej 70. roku życia.

"W pierwszej fazie zarejestrowało się ponad 750 tysięcy osób powyżej 80. roku życia"

Dworczyk przekazał, że "w pierwszej fazie zarejestrowało się ponad 750 tysięcy osób powyżej 80. roku życia, a kiedy doliczymy osoby 70+, które mieszkają w DPS, po sześciu dniach rejestracji mamy ponad 800 tysięcy osób z grupy najstarszej zarejestrowanych bądź już zaszczepionych".

Zostało 1,2 mln terminów

Dworczyk potwierdził, że w piątek 22 stycznia zacznie się rejestracja dla osób 70+. Zaznaczył, że obecnie zostało dla tej grupy około 1,2 mln terminów, a liczba osób między 70. a 80. rokiem życia to około 2,7 mln osób. Po wyczerpaniu przeznaczonych dla seniorów 70+ konkretnych terminów na szczepienie dostępnych do 31 marca 2021, "infolinia zarejestruje pacjenta i oddzwoni do niego w momencie pojawienia się wolnych miejsc na szczepienie" - zapewniono w komunikacie.

Dworczyk przedstawił "sekwencję najbardziej dogodnej rejestracji".

A. Infolinia -> Metoda, dzięki której wszyscy mogą się zarejestrować. Osoby, które nie będą miały terminu ze względu na wyczerpanie zapasów szczepionek, otrzymają telefon zwrotny, kiedy pojawią się wolne miejsca (zwiększy się liczba dostarczanych do Polski szczepionek).

B. eRejestracja -> Zdaniem rządu najszybsza metoda na zweryfikowanie, gdzie i kiedy są jeszcze dostępne wolne miejsca.

C. POZ -> Rząd zwraca uwagę, że w trosce o seniorów placówki podstawowej opieki zdrowotnej umożliwiają rejestrowanie terminów wewnętrznych. To lekarz rodzinny zna najlepiej sytuację swoich pacjentów i wie jakie są wskazania i przeciwskazania do szczepień - podkreśla rząd i zachęca, żeby z punktem szczepień i POZ kontaktować się telefonicznie, nie zaś osobiście. "Zainteresowani otrzymają tam dokładnie taki sam pakiet informacji jak przy okienku" - zapewniono.

Od czwartku tymczasowy profil zaufany również dla osób 70+

Minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM, w czwartkowym komunikacie przekazał, że uruchomiona została nowa usługa - tymczasowy profil zaufany dla seniorów, aby ułatwić im rejestrację na szczepienia. Od czwartku mogą z niej korzystać także osoby 70+. Tydzień temu uruchomiona została ta usługa dla seniorów 80+.

"Tymczasowy profil zaufany jest ważny przez trzy miesiące od potwierdzenia. Mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku, nie wymaga też wizyty w punkcie potwierdzającym. Spotkanie z urzędnikiem w celu weryfikacji tożsamości przenieśliśmy do internetu" - powiedział cytowany w komunikacie Zagórski. Dodał, że po potwierdzeniu tymczasowego profilu zaufanego urzędnicy mają możliwość zapisania seniora na szczepienie.

Jak wyjaśnił, aby założyć tymczasowy profil zaufany, należy wejść na stronę GOV.pl, wybrać usługę Załóż profil zaufany, a w niej przycisk "Załóż tymczasowy profil zaufany". System zapyta, czy mamy ukończone 70 lat. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, obywatel trafi na specjalną ścieżkę postępowania dla seniorów.

"Przez siedem dni w tygodniu grupa specjalnie przeszkolonych urzędników zajmuje się wyłącznie obsługą osób w starszym wieku" - podkreślił Zagórski.

Tymczasowy profil zaufany można uzyskać pod warunkiem posiadania ważnego, polskiego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatel swoją tożsamość potwierdza w rozmowie wideo. Do rozmowy potrzebne jest urządzenie wyposażone w kamerę oraz mikrofon. Może to być telefon, tablet lub laptop. Przygotowując się do spotkania, warto skorzystać z pomocy osoby, która na co dzień używa internetu i urządzeń elektronicznych - czytamy w komunikacie.

Rządowe służby zapewniły, że wszystkie szczegóły, w tym jak się przygotować do rozmowy z urzędnikiem, są także opisane na stronie GOV.pl.

Podkreślono, że termin wideorozmowy można ustalić według własnych potrzeb. Rozmowy są prowadzone we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8 - 20. Dla osób 80+ i 70+ urzędnik będzie miał zarezerwowane 30 minut (a nie 15 minut, jak w przypadku osób młodszych).

Autor:kb//rzw

Źródło: TVN24