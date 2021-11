Rejestr ciąż. Adam Niedzielski: ten pomysł został w jakiś przedziwny sposób zinterpretowany

W środę rządowe Centrum e-Zdrowie wydało oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że "konieczność raportowania i pozyskania informacji o ciąży jest podyktowana względami medycznymi". "Ponadto wykorzystanie informacji o ciąży jest niezbędne do weryfikacji uprawnień dodatkowych, jak np. uprawnień ciężarnych do otrzymania bezpłatnych leków lub prawa dostępu do świadczeń poza kolejnością" - dodało Centrum e-Zdrowie.

Rejestr ciąż. Niedzielski: przedziwna interpretacja

Dodał, że "standardem prowadzenia dokumentacji o pacjencie jest zapisywanie informacji o stanie jego zdrowia". - Mamy do czynienia z sytuacją, że przechodzimy z informacji zapisanej na papierze w tradycyjnej karcie pacjenta, do rozwiązań informatycznych, cyfrowych, które zapisują dokładnie te same informacje w wersji elektronicznej. Pod tym względem rozporządzenie, które poszerza zakres stosowanej dokumentacji mówi o tym, że jednym z "rekordów" medycznych jest kwestia, czy kobieta jest w ciąży, co jest o tyle oczywiste, że w każdej karcie pacjenta to ważna informacja odnosząca się między innymi do leków, które mogą być stosowane. Bo wiadomo, że kobiety w ciąży nie mogą stosować wszystkich leków, więc to jest kluczowa informacja w procesie terapeutycznym – mówił szef MZ.