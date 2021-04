Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Niedzielski o reformie psychiatrii dziecęcej: Do tej pory model był oparty tylko i wyłącznie na szpitalach. Brakowało elementu opieki środowiskowej. Mówiąc o reformie psychiatrii, musimy mieć z tyłu głowy, że powrót dzieci do szkół sprawi, że zadziała pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne, bo ta opieka środowiskowa będzie mogła być prowadzona w bardziej efektywny sposób. Dzieci będą w szkole, nie będą przed komputerem. Mam nadzieję, że stanie się to jeszcze w maju (powrót do stacjonarnej nauki - red.).