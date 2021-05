Kaleta: Reforma sądownictwa jest kontynuowana wbrew szantażom. Czekamy na zgodę polityczną

Na czwartkowej konferencji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta został zapytany o nieoficjalne informacje o tym, że wkrótce ma trafić do Sejmu projekt dotyczący między innymi "spłaszczenia struktury sądów". - Od kilkunastu miesięcy mamy gotowy pakiet szeregu ważnych rozwiązań dotyczących reorganizacji polskiego sądownictwa w wielu obszarach - odpowiedział Kaleta. - Takich kwestii przede wszystkim organizacyjnych, wewnętrznych, które pozwolą sprawnie się zorganizować sądom po prostu i szybciej funkcjonować, co przełoży się na tempo wydawanych rozstrzygnięć i jakość pracy - tłumaczył. Przekazał, że prace w tym zakresie "są bardzo zaawanasowane". - Jest bardzo dużo ustaw. Czekamy na zgodę polityczną i myślę, że jeszcze wiele dyskusji na temat tych ustaw będziemy mogli przeprowadzić i cieszyć się z tego, że reforma sądownictwa jest kontynuowana wbrew tym szantażom i próbom wymuszenia na Polsce, by wyzbyła się swojej suwerenności - powiedział.

"Sprawa sądownictwa jest niezwykle ważna dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy"

Kaleta nawiązał do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który był pytany w Polskim Radiu między innymi o to, czy program Polski Ład nie przesłoni innych zmian, na przykład tych w sądownictwie. - Jeśli chodzi o reformę sądów, to ona jest planowana. Tyle tylko, że Polski Ład dotyczy przede wszystkim kwestii społecznych i gospodarczych. A to jest kwestia o nieco innym charakterze, odnosząca się do reformy państwa - odpowiadał Kaczyński.