Polska "Zapis jest dla nas ogromnie szokujący". Proponują reformę, ale "alternatyw nie ma" Kuba Koprzywa

Sławińska o reformie DPS: jest dla nas ogromnym zaskoczeniem

- Jadę do Warszawy na pierwsze spotkanie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzonego zapisu w projekcie ustawy w miniony czwartek - mówiła po godzinie 8.30 na antenie TVN24 Anna Sławińska, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu.

- Dlaczego zaznaczam, że to pierwsze spotkanie? Ponieważ nigdy z nami praktykami, czyli dyrektorami domów pomocy społecznej takiego spotkania jeszcze nie było - powiedziała.

Sławińska: alternatyw nie ma

- W artykule 54. zapisano, to jest tak naprawdę z dnia na dzień i jest to dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem, że domy pomocy społecznej będą w nowej regulacji przysługiwały tylko osobom pełnoletnim - zwróciła uwagę.

- Oznacza to, że tysiąc dzieci w domach pomocy społecznej nie będzie miało tego zabezpieczenia. Tysiąc kolejnych dzieci, które mogłoby dostać zabezpieczenie w systemie pomocy społecznej, nie będzie miało takiej możliwości - wyjaśniła. - Jedziemy rozmawiać o alternatywach, których ministerstwo nie podało w projekcie ustawy ani w uzasadnieniach do tego projektu ustawy - dodała Sławińska.

Jak mówiła, "jesteśmy bardzo ciekawi, jakie są alternatywy, ponieważ my doskonale wiemy i państwo polskie dzisiaj o tym wie, że takich alternatyw nie ma". - Zapis jest dla nas ogromnie szokujący - powiedziała Sławińska.

Jak zwracała uwagę, mowa jest "o dzieciach najbardziej i najciężej chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, ze sprzężeniami FAS, autyzmem i dzieciach psychiatrycznych". - To są naprawdę bardzo schorowane dzieci, które nie rokują na to, żeby być usamodzielniane - dodała.

Spotkanie rozpoczęło się po godzinie 10.

"Są takie rodzaje niepełnosprawności dzieci, których żadna rodzina nie udźwignie"

Jak relacjonował na antenie TVN24 reporter TVN24 Paweł Łukasik, dzieci zamiast do domów pomocy społecznej miałyby trafiać do piecz zastępczych. Problem, jaki zdaniem DPS-ów może powstać w wyniku reformy, "to, że nie znajdzie się miejsca w rodzinach zastępczych, bo już w tej chwili dla dzieci takich miejsc brakuje". - W takiej sytuacji, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami, może wyniknąć duży problem i te dzieci po prostu nie będą miały gdzie się podziać - mówił Łukasik.

O projekt przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reporter TVN24 pytał siostrę Elizę z DPS-u Dom Chłopaków w Broniszewicach. - Teraz jest pomysł, że te domy są niepotrzebne, podczas gdy my od 75 lat prowadząc ten dom, cały czas widzimy, że jednak są, że są takie rodzaje niepełnosprawności dzieci, których żadna rodzina nie udźwignie - mówiła siostra. Powiedziała, że do Domu Chłopaków trafiają dzieci również z rodzin zastępczych.

- Tu nie chodzi o zdrowe dzieci, piękne, uśmiechnięte, piękne dzieci z zespołem Downa, które naprawdę potrafią funkcjonować przy wsparciu rodziny. Tu chodzi o dzieci, które nie są w stanie funkcjonować w rodzinach, a rodziny przy tych dzieciach nie są w stanie funkcjonować - wyjaśniała.

- Likwidacja (...) domów, które są przygotowane do najcięższych niepełnosprawności, gdzie jest zapewniony ich [dzieci - red.] rozwój, rehabilitacja... nie wiem czemu ma służyć - podsumowała.

Projekt reformy pomocy społecznej

Resortowy projekt reformy pomocy społecznej zakłada między innymi, że umieszczenie w domu pomocy społecznej będzie możliwe dopiero po wykorzystaniu innych opcji wsparcia. Zwalnia on też z opłat za DPS osoby, które doświadczyły przemocy rodzinnej oraz niepełnoletnich. Do płatności za pobyt w DPS swojej rodziny mają być pociągnięte tylko osoby pełnoletnie.

W projekcie zaproponowano również wprowadzenie "procedury pilnej" w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, z obowiązkiem niezwłocznej oceny możliwości udzielenia wsparcia w środowisku lub innej formy pomocy w ciągu trzech miesięcy od umieszczenia.

W rozwiązaniu tym chodzi o przeciwdziałanie przypadkom kierowania do domów opieki społecznej osób, których potrzeby mogą być skutecznie zaspokojone w środowisku lokalnym, przy wykorzystaniu mniej restrykcyjnych i bardziej dostosowanych form wsparcia. Regulacja przewiduje również wprowadzenie nowych definicji ustawowych, między innymi deinstytucjonalizacji, osoby w kryzysie bezdomności i streetworkingu.

Według proponowanych regulacji, prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej na czas określony, po wyczerpaniu innych form wsparcia, ma przysługiwać pełnoletniej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

