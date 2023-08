Hermeliński: wstydziłbym się głosować w tym referendum, nie pobiorę karty 

Dodał, że "nawet by tego nie nazwał referendum". - To jest rodzaj plebiscytu. Plebiscytu na zasadzie: czy wolisz być młody i bogaty, niż stary i biedny. Do tego już doszło, bo treść tych pytań jest naprawdę porażająca. To jest dosyć sprytnie przedstawione, chociaż to jest taki trochę spryt prymitywny, prostacki, bo w zasadzie każdy to widzi. Myślę, że nie tylko wyborcy opozycji, ale też i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości widzą, w jaki sposób te pytania są formowane i do czego one zmierzają - mówił Hermeliński.