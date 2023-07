Referendum w sprawie migrantów. Miller: żaden porządny obywatel nie powinien uczestniczyć w tej szopce

To jest nielegalne, poza ordynacją wyborczą, wsparcie wyborcze PiS-u - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 europoseł Leszek Miller odnosząc się do planowanego referendum w sprawie migrantów, które miałoby odbyć się tego samego dnia, co wybory parlamentarne. Jego zdaniem "trzeba iść do lokalu wyborczego, wziąć kartę wyborczą do Sejmu i Senatu, ale nie brać karty referendalnej".

W czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi zostać poddana pod referendum. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki. Kaczyński mówił w rozmowie z PAP, że "kształt pytania będzie dotyczył akceptacji polityki rządu, która zmierza do tego, żeby przeciwstawić się przymusowej relokacji".

- To jest nielegalne, poza ordynacją wyborczą, wsparcie wyborcze PiS-u - ocenił w poniedziałek w "Kropce nad i" były premier a obecnie europoseł Leszek Miller pytany o planowane referendum. - Jeżeli mogę o coś poprosić moich rodaków, albo zaapelować do nich, to, żeby nie brali w tym udziału - powiedział.

- Trzeba iść do lokalu wyborczego, wziąć kartę wyborczą do Sejmu i Senatu, ale nie brać karty referendalnej - dodał.

Jego zdaniem żaden "uczciwy, porządny obywatel nie powinien uczestniczyć w tej szopce".

Na etapie prac jest unijny pakt migracyjny. Projekt rozporządzenia został uzgodniony na poziomie ministrów państw UE (Polska i Węgry głosowały przeciw). Projekt trafi do dalszych prac, czyli do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Potem musi przejść głosowanie w PE i ponownie trafi do Rady do zatwierdzenia. Rządzący twierdzą, że pakt migracyjny będzie zawierał mechanizm "przymusowej relokacji". Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson podkreślała w wywiadzie dla "Faktów" TVN24, że "nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów".

Miller powiedział w "Kropce nad i", że jest tak, jak komisarz mówi. - Kraj, który może wykazać, że przyjął pod swoje dachy odpowiednią liczbę uchodźców czy imigrantów, może wystąpić do Komisji Europejskiej o to, żeby nie być uczestnikiem tej relokacji. Ale polski rząd nie występuje - zaznaczył.

Miller: opozycja nie zdaje sobie sprawy do końca, o co toczy się gra

Zapytany, czy "opozycja dobrze tłumaczy Polakom, na czym polega zabieg rządu z referendum", były premier powiedział, że ma wrażenie, że "opozycja nie zdaje sobie sprawy do końca, w każdym razie nie wszyscy, o co się toczy gra".

- Wydaje się opozycji, że to będą takie kolejne wybory, gdzie na zasadzie swobodnej i demokratycznej cyrkulacji władzy może ci odejdą, a ci przyjdą. Oni nie zadają sobie pytania, do czego zdolny jest PiS, żeby utrzymać władzę - mówił Miller.

- Prawidłowa odpowiedź jest: do wszystkiego. I w związku z tym na pytanie, do czego opozycja powinna być zdolna, żeby odebrać władzę, powinna odpowiedź brzmieć: do wszystkiego - ocenił. Dodał, że opozycja powinna być zdolna "do znacznie większego wysiłku niż robi to obecnie".

Miller ocenił, że Donald Tusk "nie nadstawia drugiego policzka, tylko stara się wyprzedzać niektóre działania PiS-u, a w każdym razie szachować PiS jak tylko potrafi".

- Jak zobaczyłem na przykład te postaci pisowskiej nomenklatury, które PO rozstawia w miejscach wakacyjnego wypoczynku i pod każdą postacią jest kwota zarobków, to są te tłuste koty, które żerują na polskiej krwi, to pomyślałem sobie: świetny pomysł - powiedział europoseł.

