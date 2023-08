Referendum 2023. Pytania, które mają być zadanie 15 października

Referendum 2023 pytania

Pytanie o wyprzedaż polskich przedsiębiorstw

Pytanie o wiek emerytalny

Pytanie o "nielegalnych imigrantów"

Pytanie o barierę na granicy

Czy trzeba wziąć udział w referendum

Żadna osoba uprawniona do głosowania w wyborach nie może być zmuszana do oddania swojego głosu. Oznacza to, że wyborca sam decyduje, czy chce wziąć udział w głosowaniu, a także o tym, w którym głosowaniu chce uczestniczyć.

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, "w przypadku referendum przeprowadzanego w tym samym dniu, co wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca może zatem zdecydować, wyłącznie według własnego uznania, o udziale np. - jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w referendum); - jedynie w udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu); - jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum); - itd.".