Andrusiewicz: Część placówek ma problemy z receptami. Dajemy możliwość wystąpienia o karencję

Lekarz Piotr Pisula w materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów, którzy po zmianie przepisów stracili dostęp do recept. W reakcji na te słowa minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, że Pisula przepisał na siebie określone leki. Minister podał publicznie imię i nazwisko lekarza. Na Niedzielskiego spadła fala krytyki ze strony środowiska lekarskiego. Sam minister przekonuje, że w jego ocenie "nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów". Posłowie weszli do resortu, by przeprowadzić kontrolę. Reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek zebrała wszystkie wydarzenia związane z tą sprawą i przedstawiła je na osi czasu.