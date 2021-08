Reasumpcja. Tusk o działaniach Elżbiety Witek: jawne oszustwo i fałszerstwo

Donald Tusk odniósł się do reasumpcji głosowania podczas ostatniego posiedzenia Sejmu i działań marszałek Elżbiety Witek w tej sprawie. Stwierdził, że to "jawne oszustwo i fałszerstwo w wykonaniu drugiej osoby w państwie". Jego zdaniem "popełniła przestępstwo o charakterze kryminalnym". - To, co się dzieje w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach, to przekracza ludzkie wyobrażenia, to jest wstyd na cały świat - powiedział.

W ubiegłą środę podczas posiedzenia Sejmu, na którym przyjęto między innymi ustawę anty-TVN, doszło do kontrowersyjnej reasumpcji głosowania dotyczącego wniosku o odroczenie obrad. Najpierw Sejm przyjął ten wniosek, jednak po kilkukrotnie przedłużanej przerwie marszałek Sejmu Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości zarządziła reasumpcję głosowania, którą poparło 229 posłów, przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się. W ponownym głosowaniu Sejm odrzucił wniosek o odroczenie obrad.

Marszałek Witek, tłumacząc wówczas swoją decyzję w sprawie reasumpcji, mówiła, że w czasie przerwy "zasięgnęła opinii pięciu prawników" na ten temat.

Do tej sytuacji odniósł się pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który przebywa we wtorek z wizytą w Gołdapi.

- To, co się wydarzyło w polskim Sejmie, to jest coś w jakimś sensie dużo poważniejszego niż to, co się wydarzyło, niż ta akcja przeciwko wolnym mediom - mówił, nawiązując do tego, że na tym samym posiedzeniu Sejmu, na którym odbyła się reasumpcja głosowania, posłowie przyjęli ustawę anty-TVN.

Ocenił, że działanie marszałek Elżbiety Witek w tej sprawie to "jawne oszustwo i fałszerstwo w wykonaniu drugiej osoby w państwie". Stwierdził, że "popełniła przestępstwo o charakterze kryminalnym".

- To fałszowanie pierw wyników głosowania, zwane reasumpcją, później kłamstwo w żywe oczy, że było to rozwiązanie rekomendowane przez pięciu prawników (...). Ta jawna korupcja, już zupełnie bezwstydna (...). Polityka nigdy nie była idealnie czysta, ani w Polsce, ani na świecie, ale to, co się dzieje w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach, to przekracza ludzkie wyobrażenia, to jest wstyd na cały świat, to jest łamanie prawa, to jest łamanie konstytucji, zrobione z taką bezczelnością - mówił dalej Tusk.

Według niego pojawia się obawa o to, co zrobi PiS po ewentualnej przegranej w wyborach parlamentarnych za dwa lata. - Dwa miesiące temu mówiłem: "dajcie spokój, aż tak źle z nimi nie jest". Powiem szczerze, od kilku dni zaczynam się obawiać, kiedy widzę poziom bezwstydności, bezczelności, jawności w tym robieniu zła, w kłamstwach, fałszerstwach, że widać dzisiaj, że chyba są zdolni do wszystkiego - powiedział szef PO.

- Pojawia się obawa - a co zrobią, jeśli przegrają wybory, które będą za dwa lata, czy oni nie zaśmieją się z ekranów tej jedynie słusznej telewizji, bo innej już nie będzie? - kontynuował.

Tusk przekonywał, że niezależnie od poglądów politycznych każdemu powinno zależeć na tym, żeby "jego głos był traktowany poważnie". - Mamy obowiązek przypilnować tych, którzy te wybory będą organizować, żeby nasz głos, niezależnie od wyniku, był respektowany, a nie zafałszowany - podkreślił.

- Będę przez najbliższe tygodnie przygotowywał taki projekt, wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, nie na kogo głosować, ale jak zabezpieczyć wybory w Polsce przed jawnym, ordynarnym fałszem, jaki ostatnio miał miejsce w Sejmie - poinformował pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy.

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24