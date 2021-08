Reasumpcja głosowania. Adam Szłapka składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie Jarosława Kaczyńskiego

Lider Nowoczesnej poseł Adam Szłapka (KO) poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o reasumpcję głosowania w sprawie odroczenia obrad Sejmu, którą zarządziła marszałek Elżbieta Witek. Szłapka podkreślił w uzasadnieniu, że Jarosław Kaczyński powinien odpowiedzieć przed sądem za sprawstwo kierownicze przestępstwa popełnionego przez marszałek Sejmu.

Zawiadomienie zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie. Adam Szłapka podkreślił w uzasadnieniu, że lider Prawa i Sprawiedliwości powinien odpowiedzieć przed sądem za sprawstwo kierownicze przestępstwa popełnionego przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. W zawiadomieniu wskazano, że 11 sierpnia Sejm na wniosek opozycji przegłosował odroczenie obrad do września. Zaznaczono, że głosowanie odbyło się "bez zakłóceń, bez problemów technicznych, bez protestu któregokolwiek z posłów".

"Mimo nie budzącego żadnych wątpliwości wyniku głosowania marszałek Sejmu Elżbieta Witek bezpodstawnie zarządziła przerwę w odroczonym już posiedzeniu. Następnie zwołała konwent seniorów, gdzie postawiła wniosek o reasumpcję ww. głosowania, argumentując, że przed głosowaniem nie wskazała, do kiedy odroczenie ma trwać" - czytamy w dokumencie.

Szłapka: marszałek Elżbieta Witek nie działała sama

Według Szłapki marszałek Sejmu jako funkcjonariusz publiczny dopuściła się przestępstwa, przekraczając uprawnienia, "na co we wnioskach do prokuratury wskazywali już posłowie ugrupowań demokratycznych".