Smoliński: to była prowokacja, dziennikarz nie powinien krzyczeć do prezydenta, jak prezydent odchodzi i nie ma pytań

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Przemyślu prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem. Po zakończonym wystąpieniu głów państw reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał prezydenta, czy nie przeszkadza mu zażyłość premiera Węgier z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Nawrocki zareagował nerwowo. - Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - mówił uniesionym głosem, podchodząc do reportera TVN24. - Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział.

Gajewska: proste pytanie dziennikarza uznajecie za prowokację

Zachowanie prezydenta komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska z KO oraz Kazimierz Smoliński. poseł Prawa i Sprawiedliwości. Postrzegali oni tę sytuację w całkowicie odmienny sposób. Według posła PiS pytanie reportera TVN24 było "prowokacją".

- Jeżeli proste pytanie dziennikarza, dotyczące powodów zmiany postawy prezydenta, uznajecie za prowokację, to pokazuje, w jakim stanie umysłu jest ta część sceny politycznej - odpowiedziała Gajewska.

- Ja bym chciała, żeby pan prezydent wyciągał rękę do potrzebujących, a nie groził dziennikarzom palcem za to, że zadają mu pytania - dodała. W jej ocenie "absolutnie nie przystoi takie zachowanie prezydentowi".

- To nie była konferencja, na której były zadawane pytania - ocenił Smoliński. - Pan prezydent wychodzi, jest rzucone pytanie po to, żeby prezydent wyszedł i byłaby narracja, że pan prezydent uciekł przed pytaniem - stwierdził. Jak dodał, prezydent "więc wrócił i zapytał się, czy pan nie słyszał, co ja mówiłem wcześniej".

"Tu nie chodzi o żadną polsko-węgierską przyjaźń"

Goście Moniki Olejnik w inny sposób postrzegali również samą wizytę Nawrockiego u Orbana.

Według Gajewskiej, Nawrocki "zaszkodził interesom Polski" - Pojechał do osoby, która ściska się z Putinem, która blokuje wypłatę dwóch miliardów złotych dla Polski za to, że wsparliśmy Ukrainię na początku wojny, która blokuje sankcje na Rosję, blokuje pożyczkę dla walczącej z Rosją Ukrainy, donosi, co działo się na zamkniętych szczytach Unii Europejskiej - wyliczała wiceministra.

Smoliński ocenił jednak, że spotkanie Nawrockiego z Orbanem było "w naszym interesie". - Pan Orban jest premierem państwa europejskiego, członka Unii Europejskiej, członka NATO, nie jest wykluczony z żadnych międzynarodowych gremiów, my mamy rozwijać współpracę w zakresie Grupy Wyszehradzkiej, chcemy budować Międzymorze, to są nasze interesy - powiedział.

Jeszcze w grudniu Nawrocki odwołał spotkanie z Orbanem po tym, jak premier Węgier spotkał się chwilę wcześniej w Moskwie z Putinem. - Nie pojechał wtedy, bo obawiał się, co powie opinia publiczna, zaraz na gorąco po tym spotkaniu, natomiast kilka miesięcy później, kiedy sprawy wahają się, kto wygra tam wybory, prezydent daje jednoznaczny sygnał - powiedziała Gajewska.

- Nie chodzi o żadną przyjaźń polsko-węgierską. On jedzie tam, żeby poprzeć w tych konkretnych wyborach swojego przyjaciela, który jest przyjacielem Putina - oceniła.

Według Smolińskiego na decyzję prezydenta miała wpływ nowa sytuacja międzynarodowa. - Sytuacja międzynarodowa się zmieniła i my, chcąc utrzymać silną pozycję w Unii Europejskiej, musimy z kimś utrzymywać też kontakty, nie możemy się wyizolować - powiedział.

