Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kropka nad i

"Absolutnie nie przystoi takie zachowanie prezydentowi"

Karol Nawrocki
Smoliński: to była prowokacja, dziennikarz nie powinien krzyczeć do prezydenta, jak prezydent odchodzi i nie ma pytań
Źródło: TVN24
Chciałabym, żeby pan prezydent wyciągał rękę do potrzebujących, a nie groził dziennikarzom palcem za to, że zadają mu pytania  - powiedziała w "Kropce nad i" Aleksandra Gajewska z KO, komentując nerwową reakcję Karola Nawrockiego na pytanie reportera TVN24. Innego zdania był poseł PiS Kazimierz Smoliński. - To nie była konferencja prasowa - powiedział.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Przemyślu prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem. Po zakończonym wystąpieniu głów państw reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał prezydenta, czy nie przeszkadza mu zażyłość premiera Węgier z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Nawrocki zareagował nerwowo. - Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - mówił uniesionym głosem, podchodząc do reportera TVN24. - Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gajewska: proste pytanie dziennikarza uznajecie za prowokację

Zachowanie prezydenta komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska z KO oraz Kazimierz Smoliński. poseł Prawa i Sprawiedliwości. Postrzegali oni tę sytuację w całkowicie odmienny sposób. Według posła PiS pytanie reportera TVN24 było "prowokacją".

- Jeżeli proste pytanie dziennikarza, dotyczące powodów zmiany postawy prezydenta, uznajecie za prowokację, to pokazuje, w jakim stanie umysłu jest ta część sceny politycznej - odpowiedziała Gajewska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kropka nad i

- Ja bym chciała, żeby pan prezydent wyciągał rękę do potrzebujących, a nie groził dziennikarzom palcem za to, że zadają mu pytania - dodała. W jej ocenie "absolutnie nie przystoi takie zachowanie prezydentowi".

- To nie była konferencja, na której były zadawane pytania - ocenił Smoliński. - Pan prezydent wychodzi, jest rzucone pytanie po to, żeby prezydent wyszedł i byłaby narracja, że pan prezydent uciekł przed pytaniem - stwierdził. Jak dodał, prezydent "więc wrócił i zapytał się, czy pan nie słyszał, co ja mówiłem wcześniej".

"Tu nie chodzi o żadną polsko-węgierską przyjaźń"

Goście Moniki Olejnik w inny sposób postrzegali również samą wizytę Nawrockiego u Orbana.

Według Gajewskiej, Nawrocki "zaszkodził interesom Polski" - Pojechał do osoby, która ściska się z Putinem, która blokuje wypłatę dwóch miliardów złotych dla Polski za to, że wsparliśmy Ukrainię na początku wojny, która blokuje sankcje na Rosję, blokuje pożyczkę dla walczącej z Rosją Ukrainy, donosi, co działo się na zamkniętych szczytach Unii Europejskiej - wyliczała wiceministra. 

Smoliński ocenił jednak, że spotkanie Nawrockiego z Orbanem było "w naszym interesie". - Pan Orban jest premierem państwa europejskiego, członka Unii Europejskiej, członka NATO, nie jest wykluczony z żadnych międzynarodowych gremiów, my mamy rozwijać współpracę w zakresie Grupy Wyszehradzkiej, chcemy budować Międzymorze, to są nasze interesy - powiedział.

Jeszcze w grudniu Nawrocki odwołał spotkanie z Orbanem po tym, jak premier Węgier spotkał się chwilę wcześniej w Moskwie z Putinem. - Nie pojechał wtedy, bo obawiał się, co powie opinia publiczna, zaraz na gorąco po tym spotkaniu, natomiast kilka miesięcy później, kiedy sprawy wahają się, kto wygra tam wybory, prezydent daje jednoznaczny sygnał - powiedziała Gajewska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Świat
W Fideszu "narasta panika". Media: rosyjskie służby zaproponowały pomoc

Świat

- Nie chodzi o żadną przyjaźń polsko-węgierską. On jedzie tam, żeby poprzeć w tych konkretnych wyborach swojego przyjaciela, który jest przyjacielem Putina - oceniła. 

Według Smolińskiego na decyzję prezydenta miała wpływ nowa sytuacja międzynarodowa. - Sytuacja międzynarodowa się zmieniła i my, chcąc utrzymać silną pozycję w Unii Europejskiej, musimy z kimś utrzymywać też kontakty, nie możemy się wyizolować - powiedział.

OGLĄDAJ: Ostra wymiana zdań. "Znowu jest ta arogancja. Wy jesteście jedyni oświeceni"
pc

Ostra wymiana zdań. "Znowu jest ta arogancja. Wy jesteście jedyni oświeceni"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
Tagi:
Koalicja ObywatelskaPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
imageTitle
Hubert Hurkacz ogłosił rozstanie z trenerem
Najnowsze
Donald Trump
Iran negocjuje z USA. Media o "15-punktowym planie"
KOBIETA DZIECI USCISK FLAGA UKRAINY shutterstock_2136118541
Po tych zmianach "znaleźli się w dramatycznej sytuacji". "Chciałabym, żeby to był błąd"
Polska
Ranni w katastrofie wojskowego samolotu w Kolumbii
Wzrosła liczba ofiar katastrofy wojskowego samolotu
imageTitle
Muchova pierwszą półfinalistką turnieju w Miami
EUROSPORT
Viktor Orban
Na krótko przed wyborami media ujawniają aferę "jeszcze poważniejszą niż Watergate"
Zima, śnieg
Alarmy przed przymrozkami. Później czekają nas ulewy, śnieg i ślizgawica
METEO
Akcja ratunkowa
Z trudem utrzymywał się na powierzchni. "Był bardzo zmarznięty, ciągle drżał"
METEO
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Hiszpan autorem największej od lat sensacji w Miami
EUROSPORT
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Domański: SAFE to priorytet, ale analizujemy też inne programy
BIZNES
Karol Nawrocki u Viktora Orbana
Poparcie Nawrockiego "może być znaczące"
Polska
imageTitle
Wielkie emocje w polskim ćwierćfinale Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Salah ogłasza: niestety, nadszedł ten dzień
EUROSPORT
shutterstock_2490792253
Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie
BIZNES
Noc deszcz
Przed nami noc pełna kontrastów
METEO
imageTitle
Szokujące doniesienia o kontuzji Mbappe. "Zbadali nie to kolano"
EUROSPORT
Uszkodzona szyba w tramwaju
Strzelił w szybę tramwaju. Został zatrzymany
WARSZAWA
Pożary lasów
Na to zagrożenie Europa wciąż nie jest przygotowana
METEO
Prezydent Karol Nawrocki
Czekają na ślubowanie. "Możliwość skargi na bezczynność" prezydenta
Polska
Zakład produkcji gazu ziemnego Ras Laffan w Katarze
Iran uderzył w hel. "W najśmielszych snach nie pomyślałbym"
Maciej Michałek
Peter Szijjarto
Węgierski minister potwierdza. Tusk: hańba
Polska
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Organista "przeprowadzał badania uczniów". Śledztwo w sprawie wykorzystania seksualnego
Katowice
shutterstock_1552911047
Odcięci od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata
BIZNES
Zaginął Władysław Pietrasik
Senior wyjechał z domu i nie wrócił. Nie wiadomo, gdzie jest
WARSZAWA
Stadion przy Oporowskiej we Wrocławiu
Śląsk Wrocław chciał się pozbyć kobiecej sekcji. Piłkarki wsparła Agnieszka Chylińska
Wrocław
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią
WARSZAWA
Łukaszenka
To będzie pierwsza taka wizyta Łukaszenki
imageTitle
Decyzja zapadła. Snooker zostaje w swoim domu
EUROSPORT
Bocian - zdjęcie poglądowe
Słynny bocian powitał w gnieździe partnerkę
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

