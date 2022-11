Reaguj na przemoc wobec dzieci. Kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

czytaj dalej

Rekordowa kumulacja w historii amerykańskich loterii została rozbita - podaje CNN. Wygrana to ponad dwa miliardy dolarów. Przez 40 losowań nie padła główna nagroda, dzięki temu kwota urosła do astronomicznej wysokości 2,04 mld dolarów. Teraz szczęśliwiec musi podjąć decyzję, w jakiej formie ma trafić do niego wygrana.