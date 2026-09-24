Polska Alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę Adam Styczek |

Alerty RCB. Czy jesteśmy przygotowani na zagrożenia? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/uB5QsB24Iv — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 24, 2026 Rozwiń Źródło: X

Jak poinformowano, alert został wysłany do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb, np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.