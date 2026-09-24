Alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Jak poinformowano, alert został wysłany do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb, np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.
Źródło: tvn24.pl