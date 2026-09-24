Polska Alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Odwołany po kilku godzinach Adam Styczek |

Alerty RCB. Czy jesteśmy przygotowani na zagrożenia? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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W piątek rano po godzinie 5 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano.

Ostrzeżenie o zagrożeniu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę wysłano w środę przed godziną 22. Poinformowano też wtedy, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo.

‼️Uwaga! Alert RCB ‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/yYtsUaLa3r — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 25, 2026 Rozwiń

Trzy alerty RCB o ataku Rosji na Ukrainę

W sumie w czwartek do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego wysłano w ciągu dnia trzy alerty o "rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy".

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb, np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

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