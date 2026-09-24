Alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Odwołany po kilku godzinach
W piątek rano po godzinie 5 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano.
Ostrzeżenie o zagrożeniu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę wysłano w środę przed godziną 22. Poinformowano też wtedy, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo.
Trzy alerty RCB o ataku Rosji na Ukrainę
W sumie w czwartek do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego wysłano w ciągu dnia trzy alerty o "rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy".
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb, np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.
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