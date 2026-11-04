Drzwi się zamknęły, "premier odwinął się prezydentowi". Znamy kulisy posiedzenia RBN

Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki kilkukrotnie "próbował zaczepiać premiera, czy ministrów". Na początku rozmów za zamkniętymi drzwiami głowie państwa "odwinął się" Donald Tusk. Arleta Zalewska i Konrad Piasecki ujawnili w "Podcaście politycznym" kulisy wtorkowego posiedzenia. Artykuł dostępny w subskrypcji
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