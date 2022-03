Edward Miszczak o koncercie "Razem z Ukrainą": to było dużo emocji, to było dużo łez

W niedzielę odbył się koncert charytatywny "Razem z Ukrainą". - To było dużo emocji, to było dużo łez - mówił w TVN24 członek zarządu TVN Grupa Discovery, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Przekazał, że udało się zebrać prawie osiem milionów złotych, a nie jest to jeszcze finalna kwota. Cały dochód zostanie przeznaczony na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. - Myślę, że oprócz tej całej pomocy, którą dostanie PAH, to wczoraj daliśmy ogromną radość tym Ukraińcom, którzy wylądowali w Polsce. To byli wczoraj wieczorem bracia - powiedział.

W niedzielę w łódzkiej Atlas Arenie odbył się wyjątkowy koncert charytatywny pod hasłem "Razem z Ukrainą". Na scenie wystąpili artyści zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Cały dochód z niedzielnego przedsięwzięcia przeznaczony zostanie na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi misję w Ukrainie od 2014 roku.

Dodatkowo TVN Grupa Discovery przekazała około 850 tysięcy złotych dochodu ze specjalnego bloku reklamowego i 350 tysięcy ze sprzedaży biletów-cegiełek. Kasia Kieli, prezeska i dyrektorka zarządzająca Discovery EMEA poinformowała, że Discovery zdecydowało o wsparciu Polskiej Akcji Humanitarnej kolejną kwotą w wysokości pół miliona dolarów.

Razem z PAH pomóż Ukrainie przetrwać wojnę. Wpłać datek na: siepomaga.pl/pah-ukraina Join PAH and help Ukraine survive the war. Make a donation at: siepomaga.pl/en/pah-ukraina

Miszczak: to było dużo emocji, to było dużo łez

O koncercie mówił w TVN24 członek zarządu TVN Grupa Discovery, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

- To było dużo emocji, to było dużo łez, (...), jak słyszałem Maćka Musiałowskiego, który śpiewał swoją piosenkę na tle spalonego wieżowca, to rozdzierało serce - mówił. Maciej Musiałowski, aktor i wokalista, wykonał piosenkę z tekstem wiersza Bronisławy Wajs - Papuszy "Przychodzę do was" w przekładzie Jerzego Ficowskiego.

Jak mówił dalej dyrektor Miszczak, to co różniło ten koncert od wielu koncertów, "to było to, że ci wykonawcy nie byli tak oczywiści, to nie były najbardziej znane polskie akcenty". Zwracał również uwagę, że w koncercie brali udział "fantastyczni aktorzy i wykonawcy ukraińscy". - Do końca nie wiedzieliśmy, czy oni przejdą tę granicę, czy będą na scenie - dodał.

Zwracał także uwagę, że teksty, które na scenie przedstawili młodzi aktorzy, "powstały dwa tygodnie temu, one powstały tam w Ukrainie i były tłumaczone na polski i powiedziane publicznie przez Ukraińców i przez Polaków". - Ktoś, kto ma w domu siedmioro Ukraińców, opowiadał mi, że oni się nie odklejali od ekranu, bo po raz pierwszy chyba czuli się w tym partnersko, oni rozumieli ten język - mówił dyrektor programowy TVN.

"Razem z Ukrainą". Koncert polskich i ukraińskich artystów Koncert "Razem z Ukrainą" Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Amelka śpiewa ukraiński hymn | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Amelka śpiewa ukraiński hymn Koncert "Razem z Ukrainą" Koncert "Razem z Ukrainą". Tina Karol Koncert "Razem z Ukrainą" Koncert "Razem z Ukrainą". Prowadzący Alina Makarczuk i Marcin Prokop | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczyca | TVN24 Andrzej Seweryn | TVN Andrzej Seweryn | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | Grzegorz Michałowski/PAP Koncert "Razem z Ukrainą" | Grzegorz Michałowski/PAP Koncert "Razem z Ukrainą" | Grzegorz Michałowski/PAP Koncert "Razem z Ukrainą" | Grzegorz Michałowski/PAP Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Dagmara Gregorowicz i Dana Vynnytska | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Stanisław Sojka i Vito Bambino | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Polskie i ukraińskie aktorki - Vanessa Aleksander, Eliza Eliza Rycembel, Daria Polunina, Anya Zalewskaya, Ekateryna Arkipova | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Krzysztof Zalewski i Daria Psekho | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Natalia Przybysz | TVN Anita Lipnicka | TVN Maja Komorowska | TVN Kuba Badach | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Ludmiła Smorodina | Grzegorz Michałowski/PAP Koncert "Razem z Ukrainą" | Grzegorz Michałowski/PAP Natalia Szroeder | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Kasia Kieli, prezeska i dyrektorka zarządzająca Discovery EMEA | TVN

Edward Miszczak: zebraliśmy prawie osiem milionów złotych dla PAH-u

- Zebraliśmy prawie osiem milionów złotych dla PAH-u. Myślę, że Polska Akcja Humanitarna, która już wczoraj była zachwycona tym wszystkim, co się w jej sprawie stało, z radością przyjmie tę kwotę, a ona nie jest jeszcze ostateczna, bo to wszystko spływa - mówił dalej dyrektor Edward Miszczak.

- Mamy do nich pełne zaufanie. Wiemy, że siedzą na Ukrainie od wydarzeń na Majdanie, że się już wgryźli w tamtejsze społeczeństwo - dodał.

- Myślę sobie, że oprócz tej całej pomocy, którą dostanie PAH, to wczoraj daliśmy ogromną radość tym Ukraińcom, którzy wylądowali w Polsce, (...), oni wreszcie w tych mieszkaniach byli na równi, mówiono z tego telewizora po ukraińsku, po polsku, jednym słowem. To byli wczoraj wieczorem bracia - podsumował Edward Miszczak.

Cała rozmowa z Edwardem Miszczakiem TVN24

Autor:mjz/dap

Źródło: TVN24