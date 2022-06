Leżała we krwi, nie dawała oznak życia. 41-latek powiadomił służby i usłyszał zarzut zabójstwa

Zarzut zabójstwa dla 41-latka. Przyznał się do winy

Ustalenia śledczych doprowadziły do postawienia zarzutu zabójstwa 41-letniemu mężczyźnie. Jak przekazuje prokuratura, to on miał zadać kobiecie śmiertelne ciosy. - 62-latka zmarła na miejscu od ciosów zadanych ostrym narzędziem, podejrzany 41-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia - przekazał prokurator Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. I dodał, że na tym etapie śledczy nie będą mówić o szczegółach sprawy.