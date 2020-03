Uczennica podstawówki zmarła z powodu grypy. W mieście działa sztab kryzysowy

Z powodu powikłań pogrypowych zmarła uczennica szkoły podstawowej w Rawie Mazowieckiej (woj. łódzkie). W mieście uruchomiono sztab kryzysowy i zaapelowano do rodziców i opiekunów dzieci, aby nie posyłać do szkół dzieci z objawami przeziębienia. Burmistrz poinformował, że prowadzona jest dezynfekcja miejskich placówek oświatowych.

- W związku z tym oraz licznymi zachorowaniami na grypę, a także sytuacją na świecie związaną z koronawirusem jeszcze w niedzielę profilaktycznie zaleciłem dezynfekcję szkoły - powiedział burmistrz. Dodał, że podczas zwołanych spotkań z rodzicami wystosowano apel, aby w przypadku objawów przeziębienia u dzieci nie posyłali ich do szkół, a udali się do lekarza lub wezwali go do domu. - O podobne zachowanie prosimy też nauczycieli - podkreślił.