Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Zainteresowania: muzyka, zwiedzanie kopalni, dziecięca pornografia

Olga Mildyn
Olga Mildyn
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: FotoDax / Shutterstock
Czy karetką na pomoc dzieciom może jeździć człowiek skazany za przestępstwa, których ofiarami są dzieci? Zgodnie z prawem - nie. Ale jeździ. Oto historia ratownika medycznego, który na sygnale, bo zauważony przez całe środowisko, ominął wszystkie przepisy i pokazał tym samym, jak dziurawe jest prawo.Artykuł dostępny w subskrypcji

Są przestępstwa widowiskowe, wręcz filmowe. Napady na banki, spektakularne włamania, wyłudzenia, kibicowskie ustawki. Są jednak i takie, których sprawcy zrobią wiele, żeby ukryć się nie tylko przed policją, ale i najbliższym otoczeniem. Staną na głowie, by swój sekret zaszyfrować, zahasłować i udawać, że wcale go nie ma. Zaglądać do niego tylko nocami, kiedy wszyscy śpią albo gdy nikogo nie ma w pobliżu. Taki manewr może bezkarnie uchodzić latami, dopóki przestępcy - uśmiechniętego człowieka, o którym wszyscy mówią tylko dobrze, a on sam słynie z pomocy potrzebującym - nie zgubi rutyna.

Policjanci zapukali najpierw do mieszkania, jak to się robi w takich przypadkach, ale nikogo tam nie zastali.

Być może w innej sytuacji poczekaliby i spróbowali jeszcze raz za kilka godzin. Tym razem sprawa była jednak na tyle poważna, że poprosili swojego przełożonego o zgodę na pójście do miejsca pracy podejrzanego. Policja, która odwiedza pracownika i zatrzymuje go przy szefie, kolegach i koleżankach, zawsze wygląda nieciekawie, a my mamy w końcu domniemanie niewinności.

Ale naczelnik ich wydziału, znając wagę sprawy, wyraził zgodę. Nie wiadomo, czy widział zdjęcia, czy wystarczyła mu tylko treść notatki służbowej spisanej przez jednego z podwładnych. To od niej wszystko się zaczęło: "W czasie wolnym od służby otrzymałem informację, że (…) Tomasz W. posiada na prywatnym dysku treści pedofilskie, to znaczy kilkadziesiąt zdjęć i filmów z pornografią dziecięcą z dziećmi w wieku 5-8 lat. Osobie przekazującej informację udało się przejrzeć zawartość dysku i wykonać telefonem kilka zdjęć znajdujących się tam plików (zdjęcia w załączeniu do notatki)".

Pornografia z pięcioletnimi dziećmi

Jak osobie przekazującej informację udało się dotrzeć do pilnie strzeżonego, zaszyfrowanego i zahasłowanego sekretu? Albo: ile razy trzeba powtórzyć przestępstwo, żeby przestać pamiętać o środkach ostrożności? Albo jeszcze inaczej: jak bezkarnie trzeba się czuć, żeby swój pilnie strzeżony sekret zostawić na wierzchu?

Olga Mildyn
Olga Mildyn
Dziennikarka TVN24
Czytaj także:
imageTitle
Wielkie wyróżnienie dla Polaka. Widzą w nim medalistę
EUROSPORT
Elon Musk
Musk łączy swoje firmy. Rekordowa fuzja
BIZNES
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Jest wstępna przyczyna
Polska
Żołnierze USA w Polsce
Trump: Europa musi uważać
Świat
Korek po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na S2. Drogowcy dozują wjazd do tunelu, tworzą się potężne korki
WARSZAWA
Awaria sieci ciepłowniczej na warszawskim Żoliborzu
Na mrozie walczą z awariami. "Nie mamy przerwy na spanie"
Ewa Wagner
imageTitle
Sensacja. Padło "polskie" Porto
EUROSPORT
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump ogłasza wielki projekt. "By nie było żadnych problemów"
BIZNES
47 min
Dzieło Banksy'ego przed Centre Point w Londynie
Prowokuje i ośmiesza. Żaden artysta nie wbił politykom tylu szpil
Kultura polityczna
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
METEO
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Od dziś wchodzą nowe zakazy. "Przyjęte pod przykrywką"
BIZNES
imageTitle
Minionki zakazane. Olimpijczyk w opałach
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowe rodzeństwo na igrzyskach
EUROSPORT
Silny mróz
Mróz zagrażający zdrowiu i życiu. Gdzie dziś będzie najzimniej
METEO
Nocny atak na Kijów (03.02.2026)
"Głośne eksplozje" w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce
Świat
Szkoły zamykane z powodu mrozów
Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co mogą zrobić rodzice
Ewelina Kwiatkowska
Zatrzymany Ralf G.
Akcja FBI w Polsce, zaproszenie od Zełenskiego, ułaskawienia Nawrockiego
Polska
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
METEO
imageTitle
Cristiano Ronaldo odmówił gry w meczu z troski o klub
EUROSPORT
imageTitle
"Kiepskie żarty", porządna afera. Szef FIFA przeprasza
EUROSPORT
Spacerowicze i łyżwiarze na zamarzniętej rzece Motławie w Gdańsku
"Prosi się o to, żeby doszło do tragedii". Apel o rozsądek
Polska
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
METEO
shutterstock_2584105519
"Wampiry energetyczne". Różnica to nawet 70 procent
BIZNES
fpf
"Polityka ma swoje granice". Wicepremier o groźbach pod swoim adresem
Fakty po Faktach
Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"
BIZNES
Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku
Potrącił kobietę i dziecko. Był pijany
Trójmiasto
imageTitle
Cracovia zagrała dla Legii. Wymarzony debiut Hiszpana
EUROSPORT
Antoni Dudek
"Nie wiem, co musiałby Trump zrobić, żeby PiS go skrytykowało"
Kropka nad i
shutterstock_1233484615
USA jak Rosja? Bruksela tłumaczy
BIZNES
imageTitle
Powrót legendy. Były gracz NBA w ŁKS
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica