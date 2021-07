"Wiele osób rezygnuje z wykonywania tego potrzebnego nam wszystkim zawodu"

Wiceszef MZ: resort pracuje nad nowelizacją ustawy o zawodzie ratownika medycznego

- Mamy po raz pierwszy w systemie ochrony zdrowia uwzględnione to, że wynagrodzenia najniższe będą rosły proporcjonalnie do wynagrodzeń średnich w gospodarce, czyli będą uwzględniać wzrost gospodarczy Polski, który jest wyższy niż wzrost średniej europejskiej - powiedział Miłkowski.

- Jeśli chodzi o aktualne wynagrodzenia, które są w ustawie, w przypadku ratowników, którzy mają wyksztalcenie średnie i są wymienieni w ustawie jako inne zawody medyczne wskaźnik ich wynagrodzenia wzrósł z 0,64 do 0,73 średniego wynagrodzenia w gospodarce, a dla ratownika z wymaganym wykształceniem wyższym z 0,73 do 0,81, co stanowi odpowiednio minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla ratownika - kontynuował minister.