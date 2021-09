Ministerstwo Zdrowia zapowiada wzrost wyceny pracy zespołu ratownictwa medycznego. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej ocenia

Według zapowiedzi resortu zdrowia, do systemu ratownictwa medycznego w tym roku trafi dodatkowe 60 milionów złotych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja mówił w TVN24, iż z jego wyliczeń wynika, że aby spełnić zapowiedzi ministerstwa, potrzebne jest znacznie więcej niż wspomniane 60 milionów złotych. - Minister jest ekonomistą, może umie lepiej liczyć. Mi jako medykowi wyszło to troszeczkę inaczej - mówił Matyja.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał we wtorek na konferencji prasowej, że do systemu ratownictwa medycznego w tym roku trafi dodatkowe 60 milionów złotych . Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że od 1 października wzrosną wyceny tak zwanych dobokaretek. W karetce specjalistycznej wzrost ma wynieść ponad 1400 złotych, a w karetce podstawowej 1000 złotych.

Matyja o wyliczeniach resortu zdrowia: coś mi się nie podoba

Obliczał, że jeżeli mamy w Polsce około 1600 karetek, a wzrost w wersji podstawowej dla funkcjonowania jednego zespołu ratownictwa ma wynosić tysiąc złotych, to dziennie w skali kraju będzie to milion sześćset złotych. Mnożąc to przez liczbę dni, jaka została do końca roku, otrzymał - jak wskazywał - "ponad 160 milionów złotych", a nie wspomniane przez ministerstwo 60 milionów.