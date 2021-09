Ministerstwo zdrowia zapowiada wzrost wyceny dobokaretek

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał we wtorek na konferencji prasowej, że do systemu ratownictwa medycznego w tym roku trafi dodatkowe 60 milionów złotych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że od 1 października wzrosną wyceny tak zwanych dobokaretek. W karetce specjalistycznej wzrost ma wynieść ponad 1400 złotych, a w karetce podstawowej 1000 złotych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji w Karpaczu mówił, że nakłady na system opieki zdrowotnej będą w najbliższych latach systematycznie rosły. - Ta granica 7 procent PKB, który został wyznaczony dla roku 2027, to jest ścieżka czy perspektywa zwiększania wydatków i nakładów na system opieki zdrowotnej - dodał.

Niedzielski przypomniał, że od 1 lipca wprowadzona została regulacja minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej, łącznie to jest efekt około 2-3 miliardów złotych w tym półroczu, która zwiększa wynagrodzenia różnych grup zawodowych pracujących w sektorze medycznym.

Niedzielski mówił, że "zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, żeby na nowo ocenić, wyszacować tak zwaną cenę dobokaretki". - To jest wycena, która ma na celu również docenić tę grupę ratowników medycznych, którzy pracują w formie zatrudnienia kontraktowej - przekazał.

Dodał, że przygotowane regulacje w tej sprawie, które zostały skonsultowane i uzgodnione z premierem Mateuszem Morawieckim, oznaczają, że "realnie do systemu ratownictwa medycznego w tym roku trafi dodatkowe 60 milionów złotych". - A według naszych szacunków, które jeszcze w zasadzie dzisiaj rano prowadziliśmy, roczny koszt tego, czyli perspektywa przyszłego roku, to jest około 230-240 milionów złotych – podał Niedzielski.

Kraska o nowych wycenach dobokaretki

Jak mówił, w systemie ratownictwa medycznego działają w Polsce dwa zespoły. - Jest to zespół tak zwany S, czyli zespół specjalistyczny i zespól P, czyli zespół podstawowy - wyjaśnił.

- Do tej pory stawka na karetkę S wynosiła 4 157 złotych. Od pierwszego października chcemy, aby ta wycena wynosiła 5 583 złote, czyli wzrost o ponad 1400 złotych - przekazał Kraska.

- Jeżeli spojrzymy na karetkę P, ta wycena dobokaretki to było 3152 złote. Chcemy, żeby od 1 października to wynosiło 4187 złotych, czyli widzimy, że na karetce S wzrost będzie o ponad 1400 zł, na karetce P o ponad 1000 złotych – poinformował Kraska.

- Myślę, że te nowe wyceny w tej chwili, które trafią do pracodawców, spowodują, że polskie ratownictwo medyczne będzie pracowało już bez zakłóceń – dodał.

Protest ratowników medycznych

Ratownicy medyczni walczą o wyższe wynagrodzenia, nie zgadzają się też na wyjątkowo trudne warunki pracy. Od 1 września rozpoczęli ogólnopolski protest. Część z nich nie przyszła do pracy lub wzięła minimalną liczbę godzin podczas dyżurów.

Niedzielski o pandemii COVID-19

- Tych hospitalizacji jest 40-50 procent mniej przy analogicznej liczbie zakażeń, które były w poprzednich falach. Dlatego ta liczba 1000 nie ma żadnego magicznego charakteru, ona raczej jest z naszego punktu widzenia taką granicą, o której możemy mówić, że na pewno do tego poziomu służby sanitarne mają możliwość skutecznego kontrolowania ognisk – mówił Niedzielski.

MInister zdrowia o testach na obecność koronawirusa w szkołach

- Jeśli chodzi o szybkie testy w szkołach, to oczywiście rozważamy ten temat. Pomysł ma bardzo dużo ograniczeń, które wyszły w praktyce – powiedział. Przypomniał akcję masowego testowania na Słowacji. Według niego nie uchroniła ona tego kraju przed trzecią falą pandemii.

- Testowanie ma sens, szczególnie szybkimi testami antygenowymi, o ile jest wykonywane regularnie dzień po dniu, bo charakterystyką tych testów jest to, że w zasadzie one wyłapują fakt zakażenia, gdy wirusa jest po prostu dużo, a to jest taki przedział między czwartym a dziesiątym dniem. Trzeba trafić w ten okres – dodał.