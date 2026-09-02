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Polska

"Oplucia, szturchnięcia, podrapania". Raport o ksenofobicznych atakach na dzieci

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Dzieci w szkole
KSENOFOBIA.mp4
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Robert Hoetink / Shutterstock.com
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Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" opublikowało raport na temat ksenofobii wobec dzieci i młodzieży. Wnioski nie nastrajają pozytywnie. Ataków doświadczają dzieci uchodźców wojennych, zwłaszcza tych z Ukrainy. Materiał Marii Mikołajewskiej dla magazynu "Polska i Świat".

Dla Muhammadsodika 1 września to nie tylko początek roku szkolnego. Chłopiec zaczyna właśnie życie w nowym kraju. Do Polski przyjechał z Uzbekistanu niecały miesiąc temu. Jego ojciec od dwóch lat pracuje w Polsce jako tynkarz. Gdy tylko uzyskał potrzebne dokumenty, do Polski sprowadził rodzinę. - Jestem bardzo wdzięczny, że mogę tu zarabiać, a mój syn może się tu uczyć - mówi. Podkreśla, że czuje się tu bezpiecznie.

Powtarza to też pani Anna, która do Warszawy z dziećmi przeprowadziła się z Sum na północnym wschodzie Ukrainy. - Czuję się jak w domu, to jak drugi dom - mówi jej syn Artem.

"To jest polska ławka"

Coraz częściej jednak zamiast bezpieczeństwa dzieci innych narodowości i kultur napotykają w Polsce agresję. O skali problemu informuje w najnowszym raporcie Stowarzyszenie "Nigdy Więcej".  Na 50 stronach dokumentu zatytułowanego "To jest polska ławka" stowarzyszenie dokumentuje akty przemocy na tle ksenofobicznym z ostatnich czterech lat. 

- Opisaliśmy zarówno przykłady zdarzeń najgorszych, czyli takich gdzie doszło do przemocy fizycznej przeciwko dzieciom, ale też przypadki innych naruszeń nietykalności cielesnej typu oplucia, szturchnięcia, podrapania - opowiada Anna Tatar ze stowarzyszenia.

Tytuł raportu nie jest przypadkowy. To słowa, które padły w trakcie ataku na warszawskiej Pradze. Sprawcom nie podobało się, że Ukraińcy grają w piłkę z Białorusinami i Polakami.

Kolejny opisany w raporcie przypadek wydarzył się w Lublinie. Dwóch mężczyzn napadło na ukraińską rodzinę: kobietę w ciąży, jej mamę i dziecko, które zostało pobite za próbę wezwania policji.  Z kolei w Bielsku Białej na boisku grupa nastolatków dotkliwie pobiła 11-letniego Afgańczyka i jego 7-letniego brata. 

Agresja za mówienie po ukraińsku

Jednym z częstych powodów agresji jest mówienie w obcym języku. Tak było między innymi w Legnicy, gdzie na placu zabaw  13- i 14-letnie dzieci zostały zwyzywane i pobite. 26-letniej podejrzanej grozi ponad 7 lat więzienia.  Dzieci zostały znieważone z powodu ksenofobicznych, czyli z powodu przynależności ich do narodu ukraińskiego - mówi rzecznika prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Jak relacjonuje, dzieci zostały "pouczone, że powinny na terenie Polski mówić w języku polskim".

A to nie wszystko. - W stosunku do tych dzieci używano także słów, w których pochwalano wojnę, której Ukraina jest stroną pokrzywdzoną - mówi Łukasiewicz.

Dzieci ze 148 krajów w polskich szkołach

Ksenofobię u dzieci najczęściej zaszczepiają dorośli. - Mamy taką tendencję jako ludzkość do dzielenia się na grupy i podgrupy. Podnosi to w naszej wyobraźni poczucie wspólnoty grupy, do której my należymy - tłumaczy Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jak zaznacza, "w praktyce niesie to tragiczne skutki".

W walce z nimi ważną rolę odgrywają szkoły i pracujący w nich psychologowie i pedagodzy. Według danych Stowarzyszenia "Nigdy Więcej", w polskich placówkach edukacyjnych uczą się dzieci ze 148 krajów świata. Cudzoziemcy stanowią ponad 5 procent wszystkich uczniów, a zdecydowana większość pochodzi z Ukrainy. 

Źródło: TVN24
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Maria Mikołajewska
Maria Mikołajewska
Reporterka magazynu "Polska i Świat", współautorka podcastu "Mamy temat" w TVN24+
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