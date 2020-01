"Frankensteinizacja prawa". Raport Rady Europy ocenia zmiany w polskim sądownictwie

"Nawet jeśli niektóre zapisy są podobne do tych w innych krajach, nie mogą być wyrwane z kontekstu całego systemu prawnego. Przyjęcie takiego rozumowania prowadzi do 'Frankensteinizacji prawa', wyboru 'najgorszych praktyk' z innych państw, a nie najlepszych zasad i europejskich standardów" - to jeden z fragmentów raportu o stanie demokracji w Polsce, który przygotował komitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Komitet Monitorujący rozpoczął prace w maju 2016 roku. Zorganizował dwie wizyty w Warszawie, w kwietniu 2017 roku i wrześniu 2019. Raport był gotowy już we wrześniu, ale ze względu na odbywające się w Polsce wybory jego przyjęcie zostało przesunięte, by nie wpływało to na kampanię wyborczą. Głosowanie nad nim odbędzie się we wtorek w Strasburgu, po debacie.