"Uzależnione od dzieci lub od ewentualnego partnera"

Prościej, taniej i sensowniej jest pozostać w domu - wynika z raportu dotyczącego sytuacji Polek, które nie podejmują pracy, by wychowywać dzieci. To w dużej mierze wynik tego, że praca, jaką mogą znaleźć, nie gwarantuje im godzenia różnych ról i często nie pozwala na pokrycie kosztów opieki. W ten sposób może dochodzić do uzależniania Polek od ich partnerów. Materiał magazynu "Polska i Świat".