Raport o relacjach państwo-Kościół. Szara strefa, załatwianie spraw pod stołem

Toksyczne relacje państwo - Kościół

Zarzuty dotyczą po pierwsze tego, do czego politycy wykorzystują parlament. To w Sejmie Barbara Bubula z Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że "wiedza o orędziu Maryi przekazanej trojgu pastuszkom, kształtowała poczucie odpowiedzialności zwykłych ludzi za losy świata".

Dotyczy to również przemówień z kościelnej ambony, czy apelu do społeczeństwa, jakie w październiku 2020 roku wygłosił prezes PiS. - Musimy bronić polskich kościołów, musimy ich bronić za wszelką cenę – wzywał Jarosław Kaczyński. - To był cud, że ludzie się wtedy nie bili, że nie polała się krew. To, co zaproponował, było bardzo niebezpieczne – mówi ojciec Gużyński.