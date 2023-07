"Głupia, bezrozumna wojenka" kontra "dialog, który cały czas trwa". Politycy podzieleni wobec unijnego raportu

Płażyński: Polska nie ma problemu z praworządnością, ale są spory z KE

Kacper Płażyński z PiS, przewodniczący sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej, przekonywał, że "Polska nie ma problemu z praworządnością". - Oczywiście są inne spory, związane z kwestią reformy wymiaru sprawiedliwości. My stoimy na stanowisku, że Unia Europejska, Komisja Europejska tak naprawdę nie jest władna do tego, żeby wpływać na to, w jaki sposób ten system sprawiedliwości jest w Polce reformowany, bo to nie jest jeden z tych rozdziałów, którego kompetencje zostały przekazane do Unii Europejskiej. Komisja Europejska stoi na innym stanowisku - powiedział.