"Pan prezes Banaś powiedział A, ale nie powiedział B. Zalecałbym uzbrojenie się w cierpliwość"

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił w czwartek wyniki kontroli NIK dotyczącej przygotowań do zeszłorocznych wyborów kopertowych , które miały się odbyć 10 maja, ale ostatecznie nie zostały przeprowadzone. Banaś mówił między innymi, że decyzje premiera Mateusza Morawieckiego o zleceniu druku kart wyborczych "były pozbawione podstaw prawnych". Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - przez zarząd Poczty Polskiej i zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie było doniesienia w związku z działalnością szefa rządu.

Jackowski: zalecałbym uzbrojenie się w cierpliwość

Jackowski: mieliśmy za późno wprowadzoną ustawę o wyborach kopertowych

Jackowski podkreślał, że "trzeba spojrzeć na to, co się działo mniej więcej rok temu". - Z jednej strony mieliśmy moim zdaniem za późno wprowadzoną do parlamentu ustawę o wyborach kopertowych. Przy zachowaniu 30 senackich dni było wiadomo, że terminy biegną na zakładkę. Po drugie należało wówczas rozważyć, czy nie wprowadzić w Polsce któregoś ze stanów wyjątkowych. To by wiele problemów prawnych rozwiązywało - ocenił gość TVN24.