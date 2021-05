Marszałek Sejmu o szefie NIK: beczkę soli się z człowiekiem zje i do końca się nie wie, jaki on jest

Jeszcze nie widziałam żadnego pisma w tej sprawie, jestem przed ustaleniem harmonogramu posiedzenia Sejmu - powiedziała dziennikarzom marszałek Sejmu Elżbieta Witek, pytana, czy na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejm zajmie się informacją w sprawie kontroli NIK, dotyczącej niedoszłych wyborów kopertowych. O prezesie NIK Marianie Banasiu mówiła, że "beczkę soli się z człowiekiem zje i do końca się nie wie, jaki on jest".

Marszałek Sejmu była też pytana, czy żałuje swoich słów z zeszłego roku, gdy bardzo przychylnie wypowiadała się o Marianie Banasiu. Witek odpowiedziała, że wtedy tak go oceniała, więc nie może żałować czegoś, co myślała wtedy. - Beczkę soli się z człowiekiem zje i do końca się nie wie, jaki on jest - mówiła.