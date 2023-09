NIK: 7 miliardów zł wydano na puste łóżka, Polska nie była przygotowana do walki z COVID

Rządzący nie stanęli na wysokości zadania - ocenia Najwyższa Izba Kontroli działania rządu w związku z pandemią Covid-19. - W państwie prawa nawet nieprzewidzialny charakter zadań nie usprawiedliwia marnotrawstwa - ocenia Marian Banaś, prezes instytucji. 7 miliardów zł wydanych na puste łóżka, 612 milionów zł wydanych na niepotrzebne obiekty - tymi liczbami podsumowano wyniki kontroli. Izba wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisów specustawy covidowej z Konstytucją, złożyła także dziewięć zawiadomień do prokuratury. Trzy z nich dotyczą zakupu respiratorów, dwa - działań ministra aktywów państwowych.

"Rządzący nie stanęli na wysokości zadania"

9 zawiadomień do prokuratury

Skierowano jeden wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a także 9 zawiadomień do prokuratury – poinformował NIK. Cztery - w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w ramach kontroli reagowania, w tym trzy dotyczą zakupu respiratorów przez ministra zdrowia i szefa KPRM. Cztery - z kontroli szpitali tymczasowych. Dotyczą one działań wojewody dolnośląskiego przy tworzeniu szpitala we Wrocławiu, dyrektora szpitala MSWiA w Katowicach oraz dwa dotyczą działań ministra aktywów państwowych w zakresie ponoszenia kosztów na szpital tymczasowy w hali Jaskółka w Tarnowie. Jedno zawiadomienie dotyczy stwierdzonych nieprawidłowości przy dodatkach covidowych.